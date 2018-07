AHS 8 cast | Michael Langdon sarà l’Anticristo

ilnotiziangolo

(Di venerdì 27 luglio 2018) AHS 8& News – Ottime notizie per i fan di American Horror Story 8, che possono già scoprire qualcosa di più sul capitolo Apocalypse. Sapevamo già che sarebbero stati presenti alcuni personaggi già incontrati in Muder House ed ora ne abbiamo la conferma./Cody Fern entra a far parte deldi AHS 8 con un ruolo speciale e promettente. AHS 8e villain di Apocalypse Lo abbiamo conosciuto nel primo capitolo della saga televisiva e lo rivedremo ancora. Il creatore Ryan Murphy ha annunciato in queste ore che nell’ottava stagionepresente anche l’attore Cody Fern con il suo personaggio di. In Murder House lo abbiamo incontrato come figlio di Tatee Vivien Harmon, nonché figlio adottivo e nipote biologico di Constanceritornerà in AHS 8 nella sua versione adulta, a breve distanza dalla sua ultima ...