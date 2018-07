: #Aereo precipitato, recuperati 4 corpi - CyberNewsH24 : #Aereo precipitato, recuperati 4 corpi - CyberNewsH24 : #Aereo precipitato,recuperati tre corpi - TelevideoRai101 : Aereo precipitato,recuperati tre corpi -

Sono statidel ministro dell'Agricoltura del Paraguay, Luis Gneiting, e di altre tre persone morte nell'mercoledì in una zona paludosa vicino l'aeroporto di Ayolas (dipartimento di Misiones), da dove il velivolo era decollato e i cui rottami sono stati individuati ieri Isono stati trasferiti in elicottero dal luogo dell'incidente allo stesso aeroporto di Ayolas e da lì trasferiti all'obitorio giudiziario di Asuncion per gli accertamenti giudiziari di rito.(Di venerdì 27 luglio 2018)