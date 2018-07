Addio al celebre clown in miniatura del circo Knie | Spidi è morto a 51 anni

Addio a Steve Ditko - celebre co-creatore di Spider-Man e Doctor Strange - Best Movie : Cattive notizie nel mondo del cinema e dei fumetti: si è spento all'età di 90 anni Steve Ditko , celebre co-creatore di personaggi come Spider-Man e Doctor Strange per Marvel Comics . Secondo quanto riportato da Deadline ...

Pippo Caruso - Addio al celebre direttore d’orchestra. Pippo Baudo : “Avevamo un’intesa naturale. Mi mancherà tantissimo” : addio Pippo Caruso. Il celebre direttore d’orchestra e musicista, sempre al fianco di Pippo Baudo nelle sue avventure televisive, è morto la scorsa notte nel comune di Passo Corese vicino Rieti. Aveva 82 anni. Tutti se lo ricorderanno in quell’inquadratura in tre quarti di spalle mentre dà il là all’orchestra Rai. Pizzetto e capello mosso come un baldanzoso moschettiere di Dumas, Caruso ha come ridato vitalità e pienezza al suono delle orchestre ...