Ad e presidente Rai | accordo trovato tra Lega e M5S 

Rai - c'è l'accordo su ad e presidente : Il governo, a quanto si apprende, ha raggiunto l'accordo sulle nomine dell'ad e del presidente della Rai. Secondo alcune fonti della maggioranza non confermate dal governo, prima del...

Rai - Lucia Annunziata presidente. Voci sul patto Pd-Forza Italia : Silvio Berlusconi - ma davvero? : Le manovre per le nomine in Rai, dietro alle quinte, proseguono frenetiche. In giornata si terrà un Consiglio dei Ministri che potrebbe rivelarsi decisivo. Ed in questo contesto, rilanciata dal ...

Del Noce presidente Rai? 'Striscia la Notizia' sbotta : parole di fuoco : A pochi giorni dalle nomine dei vertici della Rai che dovrebbero farsi concrete entro questa settimana, il nome di Fabrizio Del Noce spunta nell’elenco dei papabili per la presidenza della tv pubblica.

Striscia la Notizia vs Del Noce presidente Rai/ “Condannato per naso rotto a Staffelli - non ha mai pagato” : Striscia la Notizia ancora contro Fabrizio Del Noce, ipotesi nuovo Presidente Rai: "condannato per aver spaccato il naso a Valerio Staffelli con un microfono. Non ha mai pagato"(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 18:21:00 GMT)

Nomine Rai - la quadra ancora non si trova. Tensione su presidente e Tg1 : Sullo schema della "grande spartizione" esplode l'ufficio di presidenza della Vigilanza, alla sua prima convocazione. Col presidente Alberto Barachini che chiede il "rispetto della regole" sulla Rai e chiama in audizione i ministri Tria e Di Maio. Perché, in base alla legge, spetta all'amministratore delegato nominare i direttori delle testate, mentre al consiglio di amministrazione spetta un parere vincolante a maggioranza di due terzi. ...

Del Noce : "Io presidente Rai? Vedremo" : Questo significa, in generale, che il giudizio che la politica dà della Rai, una volta nominati i vertici, è quasi sempre di delusione. E come mai? O perché non si trovano persone capaci oppure ...

Rai : Fabrizio Salini e Luciano Flussi in pole per il ruolo di AD - perplessità su Bianchi Clerici come presidente : Proseguono le trattative per la designazione delle due figure cardine della nuova Rai, ci riferiamo ai ruoli di Presidente e Amministratore delegato. Domani sera alle 20 è convocato il Consiglio dei Ministri in cui dovrebbero essere indicate queste due persone che spettano, come da legge, al Ministero dell'Economia. Se la convocazione di domani non sarà ancora risolutiva, è previsto un secondo tentativo fra martedì e mercoledì. Tanti i nomi ...

Rai : Schifani - non voterò presidente che non dia garanzie terzietà : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “La maggioranza non pensi di utilizzare la Rai come strumento di compensazione al proprio interno per la spartizione di nomine e poltrone. Non voterò, infatti, un presidente che non dia adeguate garanzia di terzietà”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Renato Schifani, componente della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai.“Questo anche alla luce della nuova legge sulla Rai che ...

Rai - nuovi Amministratore Delegato e presidente : tutti i nomi in lizza : Raffaele Annecchino Alla completa composizione della nuova governance Rai manca solo un ultimo e decisivo passaggio: quello che spetta al governo. L’esecutivo, infatti, avrà il compito di indicare i nomi del prossimo Amministratore Delegato e del Presidente del servizio pubblico, figura quest’ultima che dovrà ottenere il voto dei due terzi della commissione di Vigilanza. Diversi i profili al vaglio dei partiti di maggioranza per ...

Rai - eletti in cda De Biasio - Lega - - Rossi - Fdi - - Borioni - Pd - e Coletti - M5S - . Barachini presidente della Vigilanza : Igor De Biasio , Lega, e Gianpaolo Rossi , Fdi, sono stati eletti dalla Camera membri del cda Rai . Il Senato ha eletto invece Rita Borioni , Pd, e Beatrice Coletti , M5S, scelta con il voto on line, .