Acqua | l’Anbi | “Alga spirulina per salvare il lago di Puccini”

(Di venerdì 27 luglio 2018) Nuove soluzioni per migliorare l’ecosistema deldi Massaciuccoli, conosciuto come ‘ildi Puccini’. In collaborazione con l’Università di Pisa, il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord ha realizzato la progettazione di un innovativo impianto di fitodepurazione che utilizzerà l’alga, organismo unicellulare, in grado di assorbire e trattenere nitrati e fosfati. L’, trattata con questo processo naturale, giungerà depurata nel bacino del, favorendo un processo di miglioramento ambientale di tutto lo specchio palustre. “La sperimentazione sugli impianti di fitodepurazione a servizio deldi Massaciuccoli ha già un esempio di eccellenza nell’impianto di San Niccolò – commenta Marco Bottino, presidente di Anbi Toscana – gestito dal 2013 con la supervisione della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. ...