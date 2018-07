“Abbiamo capito”   Mario Biondo | clamorosa svolta nel caso ‘nato’ a ”Chi l’ha visto?”

caffeinamagazine

: Beppe, grazie a te abbiamo capito che le parole guerriere erano da tempo dentro di noi, ma non volevano venire fuor… - carlaruocco1 : Beppe, grazie a te abbiamo capito che le parole guerriere erano da tempo dentro di noi, ma non volevano venire fuor… - FBiasin : Quando ti lasciano fuori da un locale a volte il problema sei “tu che ti vesti male”, ma spesso e volentieri è tutt… - toninomazzocchi : Finalmente abbiamo capito cosa vuol dire Governo del Cambiamento. Cambiare tutti i Presidenti e gli Amministratori… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Ci sono sviluppi importanti nelle indagini suldel cameraman palermitano di 36 anni trovato morto a Madrid il 30 maggio 2013, appeso ad una libreria in casa della moglie Raquel Sanchez Silva, famosa conduttrice televisiva spagnola. La famigliaha sempre contestato con forza l’ipotesi del suicidio da subito seguita dagli inquirenti spagnoli, convinta da riscontri oggettivi raccolti sul campo dai propri periti che il 30enne sia stato ucciso. Strangolato probabilmente con un cavo elettrico da qualcuno che poi ha appeso il suo cadavere alla libreria di casa, per depistare le indagini e far credere chesi fosse suicidato impiccandosi. Questa la convinzione dei coniugi, che hanno fatto riaprire il. “Il solco sul collo diera compatibile con un cavo elettrico, non con la pashmina”: è il clamoroso risultato del test dell’antropologo ...