A Way Out supera quota 2 6 milioni di giocatori

(Di venerdì 27 luglio 2018) Recentemente, Electronic Arts ha tenuto una conference call con investitori e analisti durante la quale ha svelato i risultati raggiunti da A Way Out nel periodo compreso tra il primo aprile e il 30 giugno 2018. Come segnala Gamingbolt, in relazione a questo segmento di tempo, il CEO di EA, Andrew Wilson, ha rivelato che A Way Out è stato giocato da oltre 2.6di. Come riferimento, il titolo è stato lanciato il 23 marzo 2018 e ha venduto 1 milione di copie in due settimane.Il Chief Financial Officer, Blake Jorgensen, ha anche notato che le vendite per il trimestre, fisiche e digitali, hannoto le aspettative proprio grazie a A Way Out e titoli come Battlefield 1 e FIFA Online 3. Considerando l'approccio dell'azienda al programma EA Originals, è sicuramente un buon segno che il titolo di Hazelight abbia giovato alla compagnia.Read more…