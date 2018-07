A Roma il Municipio III si fa “Grande come una città” | arrivano le lezioni aperte negli

Municipio X : Nuova visione su litorale con #marediRoma : Roma – Presso il ristorante Lago del Parco, ad Ostia, e’ stato presentato il documento #marediroma, con il quale il Partito Democratico del X Municipio intende delineare una Nuova visione del litorale romano attraverso una seria programmazione a lungo termine che comporti: il recupero della visuale a mare, spiagge accessibili e fruibili tutto l’anno, la realizzazione di una “citta’-giardino”, un’adeguata ...

Al II Municipio di Roma - arrivano i volontari delle scuole : I genitori e i cittadini attivi nel II Municipio da oggi possono contribuire alla riqualificazione delle scuole del territorio. E’ quanto ha stabilito martedì il Consiglio del II Municipio regolarizzando e organizzando una situazione che già si verifica spontaneamente da alcuni anni. Tinteggiatura di pareti e infissi; riparazione di porte interne, persiane o finestre; riparazioni persiane avvolgibili; sostituzione delle cinghie e molle ...

Roma. Municipio VIII : dopo 15 anni città risarcita di 17 milioni : Firmata la nuova convenzione tra Roma Capitale e i proponenti con l’elenco delle opere da realizzare a carico dei privati

Municipio XV : Va in scena ‘L’estate Romana’ : Roma – Dalla Farnesina a Labaro, passando per Malborghetto e Prima Porta. Tra concorsi e spettacoli teatrali sono diversi gli appuntamenti culturali messi in campo in occasione dell’Estate romana nel Municipio Roma XV. Fra gli eventi un concorso cinematografico internazionale: la 72esima ora, in programma dal 13 al 16 luglio. Il contest indirizzato ad aspiranti filmakers under 30 ha come obiettivo la realizzazione – da effettuarsi in ...

Roma. Sperimentazione del bilancio partecipativo nel Municipio VIII : E’ stato presentato a cittadini e associazioni locali il processo partecipativo sperimentale che vedrà residenti e amministrazione decidere insieme come

Roma - il municipio chiude il centro anziani. Loro se lo riprendono : “Occupazione? No - atto di libertà. Siamo tornati a casa” : Il municipio chiude il centro anziani, Loro se lo riprendono. “Siamo tornati a casa. La nostra non è un’occupazione: è un atto di libertà”. Giuseppe è il presidente del centro, una struttura che conta quasi 300 iscritti e frequentanti che oscillano dai 65 agli oltre 90 anni. Il centro anziani sulla Cassia, a nord di Roma, è stato chiuso a fine maggio dal municipio XV per questioni di “agibilità“. Gli anziani hanno trovato i ...

Roma - blitz dei nonni al centro anziani : sfrattati dal Municipio lo occupano : sfrattati dal centro anziani, tornano e si riprendono , occupandola, la loro storica sede, nient'altro che un tendone bianco in via Cassia 726, a Tomba di Nerone. Protagonisti del blitz, irriducibili ...

Roma : targa partigiani Gori e Righi ripristinata in Municipio XIV : Roma: vandali l’avevano sfregiata Roma – Giorni addietro alcuni vandali avevano divelto la targa in memoria dei partigiani Guido Gori e Antonio Righi. Il Municipio XIV ha così ripristinato la stele all’interno del parco di via della Castagnola a Monte Mario. Il lavoro è stato portato a termine nel corso della mattinata odierna. L'articolo Roma: targa partigiani Gori e Righi ripristinata in Municipio XIV proviene da ...

#RomaDecide : al via bilancio partecipativo in Municipio VIII : #RomaDecide: al via sperimentazione bilancio partecipativo in Municipio VIII. Dal 25 giugno autocandidature dei cittadini per focus group, dal 3 luglio presentazione online di idee e progetti da realizzare nel territorio. A settembre votazione dei progetti migliori. #RomaDecide: al via sperimentazione bilancio partecipativo in Municipio VIII Entra nel vivo la sperimentazione del bilancio partecipativo nel Municipio VIII di Roma che ha ...

Roma - nel Municipio III vince il Pd con il “modello Zingaretti” : Caudo - ex assessore di Marino - batte un poliziotto leghista : Un barlume di speranza, un sorriso appena accennato si aggira fra le facce depresse e irritate che popolano il Nazareno. Il Partito Democratico, uscito definitivamente con le ossa rotte da questa tornata elettorale spezzatino, si aggrappa a Giovanni Caudo e al “modello Lazio”. Proprio lui, ironia della sorte, che nel 2015, da assessore all’Urbanistica era stato uno dei pochi a non voler abbandonare la nave prima di affondare insieme a Ignazio ...

Municipio II : Accordo con Automobile Club Roma : Roma – Il Municipio Roma II e l’Automobile Club Roma sottoscrivono un Protocollo di Intesa di reciproca collaborazione in materia istituzionale dedicato, alla realizzazione di iniziative di educazione alla sicurezza stradale a favore dei bambini e dei giovani. Dall’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 test drive in piazza e simulatori di guida ACI per consentire ai ragazzi di provare le proprie capacità di guida. Il Municipio Roma II e ...

Ballottaggio. Stravince Matteo Salvini - Municipio III a Roma alle sinistre : “Storiche vittorie della Lega in comuni amministrati dalla sinistra da decenni: grazie!!! Più la sinistra insulta, più i cittadini ci

Risultati ballottaggio Municipio III a Roma : vince il centrosinistra - : L'ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino Giovanni Caudo ottiene la vittoria a Montesacro. È la seconda circoscrizione che il Pd soffia al Movimento 5 stelle, dopo la vittoria al primo turno ...

Al centrosinistra Municipio III di Roma : 1.32 CANDIDATO oggi I turno % % CAUDO 56,71 42,06 centrosinistra BOVA 43,29 33,81 Centrodestra