A Oronzo di Temptation Island è tornata la malattia delle donne…

Oronzo e Valentina dopo Temptation Island : 'Non voglio che mi dia per scontata' : Oronzo Carinola e Valentina De Biasi sono la prima coppia ad aver abbandonato anticipatamente l'isola di Temptation Island. I due, dopo soli cinque giorni di permanenza all'interno dei due rispettivi villaggi in Sardegna, si sono riconciliati nell'ultimo falò di confronto [VIDEO] durante la puntata trasmessa lunedì 16 luglio. In to al breve, ma intenso, viaggio all'interno dei propri sentimenti, come procede la storia d'amore tra i due? A ...