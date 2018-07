A Firenze la Biblioteca Nazionale rischia la chiusura per mancanza di personale

Appello internazionale al ministro Bonisoli per la Biblioteca Nazionale di Firenze : La notizia non può lasciare indifferente il mondo della cultura e tutti i cittadini che nella cultura individuano uno degli elementi fondanti della nostra democrazia. Apprezziamo molto l'impegno da ...

Biblioteca Nazionale di Firenze : Comunicato Congiunto CGIL-Assolettori BNCF : ... governo o partito ce li darà per generosità, attenzione o visione politica : è tempo di passare dalla resilienza alla resistenza, in nome di qualcosa di bello e di buono da difendere e consegnare a ...

Maltempo : infiltrazioni alla biblioteca nazionale di Firenze : Bomba d’acqua su Firenze e l’umidità si infiltra nella biblioteca nazionale, come era già avvenuto nei primi giorni di maggio. Ad essere colpita, stavolta, la sala cataloghi, dove fortunatamente non sono accolti libri: “un gruppo di addetti è già intervenuto per asciugare i cataloghi bagnati dall’acqua entrata attraverso il lucernario, uno di quelli che non è stato ancora sottoposto ad intervento di adeguamento, e nessun ...