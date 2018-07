70 ovuli di eroina nella panciaArrestata 28enne nigeriana VIDEO

Palermo : in corpo 10 ovuli di eroina - arrestato corriere della droga : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - I poliziotti lo hanno trovato alcuni giorni fa in viale Regione siciliana, a Palermo, riverso in strada e con problemi respiratori. Trasportato in ospedale hanno scoperto che l'uomo, Peter Park, liberiano, 45 anni, aveva ingerito 10 ovuli di eroina, per un totale di ci