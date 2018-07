5 app da scaricare prima di partire per le vacanze

10 app da scaricare per sentirti a casa quando sei vacanza : Il mondo diventa sempre più piccolo e tutte le informazioni sono a portata di click. Per questo basta portarsi dietro uno smartphone per avere tutto a disposizione nel giro di un paio di tap. quando sei a casa non hai problemi, conosci la tua città e ti rivolgi alle app soltanto saltuariamente, ma è quando vai in vacanza, in Italia o all’estero, che possono tornare davvero utili per essere sempre aggiornatissimi, in qualunque situazione e ...

Whatsapp - ecco le videochiamate fino a quattro persone : come scaricare la novità : WhatsApp ha annunciato il lancio di una nuova funzione che consentira' di effettuare videochiamate di gruppo. Non solo notizie riguardanti tentativi di truffe [VIDEO], quindi, per la più diffusa applicazione di messaggistica gratuita, ma anche il rilascio di nuove funzioni destinate ad accrescere il gia' notevole successo del robottino verde. Ad oggi, le videochiamate di gruppo sono gia' possibili per un gruppo limitato di utenti, ma presto ...

Dove Scaricare Watchapp APK 2.7 Per Android? : Download WatchApp APK Android aggiornamento versione 2.7. Dove Scaricare WatchApp APK 2.7 per Android? Scarica subito la nuova versione del miglior programma per guardare tutto quello che vuoi in streaming su Android (TV satellitare, tv digitale, sport, calcio, partite, F1, MotoGP) WatchApp Download APK 2.7 Android: app televisione e IPTV gratis Oggi voglio segnalare a […]

Dove trovare e scaricare le più belle GIF per Whatsapp : WhatsApp integra la possibilità di inviare e ricevere le GIF: Ecco i migliori servizi Dove cercare le GIF più belle e divertenti per WhatsApp e non solo Cercare GIF per WhatsApp: I migliori metodi WhatsApp continua a migliorare e da un po di tempo è possibile inviare le fantastiche GIF, delle immagini in sequenza che […]

Migliori app per scaricare libri gratis : Leggere in mobilità è indubbiamente comodo, ci tiene compagnia nei tempi morti delle nostre vite, come le file, le attese e gli spostamenti tramite i mezzi pubblici. È quindi in continua crescita il numero di coloro che utilizzano i propri dispositivi Android per leggere, magari utilizzando un tablet per la lettura. Per soddisfare le loro necessità sul Play Store sono presenti delle ottime app per leggere gli ebook e delle ottime app per ...