27 luglio 2018 | l’Eclissi della Luna “rossa” | una notte magica carica di simboli | sogni e

(Di venerdì 27 luglio 2018) Stasera, dopo quasi tre anni di assenza, torna nei cieli italiani lo spettacolo magnifico deltotale die lo fa in grande stile: in questa occasione, infatti, laè alla massima distanza dalla Terra e raggiunge il centro dell’ombra terrestre, generando un’eclissi con una fase totale di circa 103 minuti, la più lunga del XXI Secolo. Gli eventi astronomici hanno da sempre ispirato la fantasia dell’uomo: quella in corso è davvero unadi, raccontati in storie, poesie e canzoni. Tra i tanti artisti ad essere ispirati dallai Pink Floyd: con “The dark Side of the Moon” hanno usato il satellite come metafora del loro modo di vedere le cose. Nell’album hanno inserito un pezzo come Eclipse, che appunto usa la metafora dell’eclissiche oscura il Sole per raccontare che nonostante tutto, non ...