12 cose che dovresti cancellare subito dal tuo profilo Facebook

Granoche sogno del cosenza : il punto sul mercato di Serie B : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , sogno Granoche , Spezia, per il Cosenza in attacco. Ieri Brignoli , Juve, era al Benevento, ha firmato col Palermo che ha chiesto ancora all'Atalanta Pessina ,...

Cinque cose che l'Europa deve fare per tornare rilevante : Ma l'Ue è la prima potenza commerciale e la seconda economia del mondo. I 28 hanno la seconda spesa militare mondiale, l'1,5 per cento del Pil, più del bilancio Ue, 0,9%!,. Spendiamo quasi metà degli ...

5 cose che forse non sai del nuovo conto buddybank di UniCredit : Da un lato c’è la vecchia scuola, quella fatta di code davanti allo sportello, di orari ben definiti lun-ven, di “scusi, qual è il modulo per…” e di “per questa operazione deve tornare tra un paio di giorni”. Dall’altro, invece, c’è il nuovo corso. Quello della banca online, o ancora meglio, del mobile banking, dove tutto o quasi accade in tempo reale, e dove il conto può essere gestito nella massima autonomia. ...

Un paio di cose da sapere sulla donna che Fca ha messo a guidare i camion : Non è sicuramente l'unica manager a sedere ai vertici di Economist, Royal Opera House e Royal Academy of Arts - cosa che la rende già straordinaria - ma con ogni probabilità è l'unica ad avere nel ...

7 cose che potete fare (solo) durante i 20 anni : Molti sostengono che si dovrebbe provare a vivere la vita senza rimpianti. Più facile a dirsi che a farsi, ma avete più controllo di quanto credete sulla vostra vita. Certo, non potete decidere quando vi imbatterete nella vostra anima gemella o capire appieno che tipo di piano l’universo ha in serbo per voi. Ma una delle verità più vere di sempre è che quando vi troverete di fronte a più possibilità o a un bivio, tutto dipende solo e ...

FCA/ Da Manley e CR7 : le cose giuste che Jaki Elkann ha fatto e deve fare : La scelta di Manley come nuovo capo di Fca, da parte di Jaki Elkann, appare corretta come quella di chiamare CR7 alla Juventus. Ora sono attese altre decisioni: pro-Italia. NICOLA BERTI (Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 06:02:00 GMT)NOMINE/ Cdp e Tesoro, è Mattarella il vero vincitore, di N. BertiFINANZA/ La rincorsa alla Lega che costa voti a M5s (e Pil all'Italia), int. a M. Fortis

Americani e americanate : 10 cose che - forse - non sai sugli Usa : L'economia della nazione rappresenta circa il 25% del PIL nominale mondiale, nel 68, era addirittura il 37% del Pil mondiale!,. Questo risultato è attribuito dagli economisti al fatto che il paese ...

Il ritorno dei voucher - le cose da sapere : Presto verranno reintrodotti i buoni lavoro per pagare le prestazioni occasionali. Ma con molti limiti

Frigo smart - 10 cose utili che puoi fare in cucina : Raramente ci limitiamo a pensare ad uno smartphone come un dispositivo che possa fare telefonate: quando cerchiamo un nuovo telefono la ricezione dovrebbe essere una delle prime caratteristiche da tenere sott’occhio e invece ci impuntiamo sul design, sulla risoluzione del display e sulla bontà delle fotocamere. Questo perché la ricerca e lo sviluppo dell’elettronica di consumo ha aperto le porte a dispositivi davvero multitasking e ...

L'accordo di libero scambio tra Ue e Giappone cambia le cose anche per i cittadini : ... che dovrebbe permettere la libera circolazione dei dati tra l'Europa e la terza economia al mondo. In sostanza il Giappone dovrebbe essere trattato dall'Ue al pari di uno Stato membro. L'accordo ...

Roma - colpo ai Casamonica : 31 arresti - anche tra Reggio Calabria e cosenza : Roma - colpo al 'clan Casamonica'. E' di 31 arrestati e sei ricercati il bilancio di una maxi operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma. I militari stanno eseguendo tra la Capitale e ...

Maurizio Martina : “Il Pd deve rivendicare le buone cose fatte - ma c’è un pezzo di Italia che non abbiamo visto” : Ospite a In Onda, il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina ha parlato del futuro del Pd: "Non escludo candidatura alle Primarie, ma non è il primo dei miei problemi. Non mi sento un segretario a tempo determinato, né un passacarte: ora la priorità è riprendere il rapporto con i cittadini e col Paese. Dobbiamo smettere di guardarci l'ombelico".Continua a leggere

Cristiano Ronaldo - tutte le cose che non sapete : L'attaccante portoghese non compie grandi prodezze solo sul campo, ma anche fuori. Nel corso degli anni infatti sono numerosi i soldi che ha devoluto in beneficenza e i gesti di solidarietà in favore ...

Russia 2018 : 30 cose che ricorderemo di questo Mondiale : Cala il sipario su Russia 2018. E’ un stato Mondiale all’insegna dell’equilibrio, con le grandi favorite messe ko da avversari sulla carta ben più deboli: l’Italia non c’è neppure arrivata, la Germania è crollata nel girone con la Corea, la Spagna è uscita agli ottavi con la Russia, il Brasile ai quarti con il Belgio. Alla fine ha vinto la Francia, giovane e multietnica, poco spettacolare ma senza dubbio pratica: la coppa alzata al cielo sotto ...