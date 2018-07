100 milioni di euro per il Grande progetto Capodimonte | il direttore Bellenger lancia la

Juve - Pjanic : '100 milioni per me? Dovete chiedere alla società...' : Intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, da Miralem Pjanic , centrocampista della Juventus che direttamente dagli Stati Uniti ha fatto il punto sul suo futuro: 'Sono in un buon gruppo e ho un buon rapporto col mio allenatore. Le cifre ...

Juve - la promessa di Ramadani : 100 milioni in arrivo : Fali Ramadani è tornato a Milano: come si legge su La Gazzetta dello Sport , il nuovo agente di Miralem Pjanic ha sbandierato un'offerta da oltre 100 milioni di euro che il Manchester City sarebbe pronto a presentare alla Juventus per il centrocampista bosniaco.

Napoli : offerta shock per Koulibaly - rifiutati 100 milioni : “É vero, abbiamo avuto un’offerta da cento milioni di euro dalla Premier per Koulibaly, ma non trattiamo la sua cessione”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro azzurro di Dimaro. L’assalto dall’Inghilterra era emerso nei giorni scorsi, ma lo stesso De Laurentiis proprio ieri, rispondendo a una domanda su un possibile rinnovo di contratto per il ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis svela l’incredibile rifiuto : “no ad un’offerta di 100 milioni per Koulibaly” : Aurelio De Laurentiis parla delle mosse di mercato del Napoli e del rifiuto all’offerta folle per Koulibaly “E’ vero, abbiamo rifiutato un’offerta di 100 milioni per Koulibaly dalla Premier”. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro nella rubrica ‘vero o falso’. “Napoli interessato a Giroud e Llorente? Sono meravigliato da ...

Qui Ticket! Debiti per 150 milioni. Dalla gara Consip all’inchiesta : 100mila lavoratori rischiano 140 euro al mese : Debiti con le banche per circa 150 milioni, lo stop imposto da Consip ai ticket restaurant della Qui!Group di Gregorio Fogliani, molto diffusi soprattutto tra i dipendenti pubblici, e un’inchiesta aperta Dalla Procura di Genova che sulla società indaga già da mesi. Quella che era partita come una verifica fiscale ha portato a scoprire una marea di decreti ingiuntivi da parte dei creditori. Il vaso di Pandora è stato aperto e ne sono usciti fuori ...

Contrabbanda tessuti e evade 100 milioni : ANSA, - PRATO, 23 LUG - Importava ingenti quantità di tessuti di contrabbando, riuscendo ad occultare al fisco ricavi per almeno 100 milioni di euro, con la conseguente evasione dell'Iva per circa 22 ...

Juve - l'impatto di Cristiano Ronaldo : più 100 milioni a bilancio in tre anni : ... con il suo gruppo di 'Sports advisory' guidato da Andrea Sartori, in un'analisi di 18 pagine dal titolo eloquente: 'Ronaldo economics', ovvero 'L'economia di Ronaldo'. Probabilmente il primo studio ...

Bertolli - 100 milioni di investimenti per fare l'olio made in Usa : Bertolli, il brand che per oltre 150 anni è stato sinonimo di olio italiano nel mondo, «mette casa» negli Stati Uniti: per giugno 2019 è in programma