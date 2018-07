Wired Next Fest 2018 Firenze | tutti gli ospiti

Chi viene al Wired Next Fest Firenze : Da sinistra: Vint Cerf, Elena Cattaneo, Christopher Wylie. (Foto: getty, Lapresse) Arriva a Firenze per la terza volta il Wired Next Fest, che si terrà a Palazzo Vecchio dal 28 al 30 settembre (per registrarvi andate sul sito NextFest.Wired.it). Dopo l’enorme successo dell’edizione milanese che si è conclusa con oltre 150mila presenze, 1,2 milioni di utenti che hanno seguito il Festival sulle pagine ufficiali del Festival e 6,7 milioni di pagine ...

Wired Next Fest arriva a Firenze : Dopo il successo dell’edizione milanese che si è appena conclusa con oltre 150 mila presenze e 1,2 milioni di utenti che hanno seguito il Festival online, il Wired Next Fest torna nel capoluogo toscano, realizzato con il Comune di Firenze. Il tema di quest’anno sarà «Semplicità». L’obiettivo è raccontare come l’innovazione, le nuove tecnologie, l’utilizzo dei big data e intelligenze artificiali siano in grado di rendere ...

Vint Cerf sarà al Wired Next Fest Firenze 2018 : Vint Cerf (Photo by Nicolas Liponne/NurPhoto) Arriva a Firenze per la terza volta il Wired Next Fest, che si terrà a Palazzo Vecchio dal 28 al 30 settembre 2018. Dopo il successo dell’edizione milanese che si è appena conclusa con oltre 150 mila presenze e 1,2 milioni di utenti che hanno seguito il Festival online, il Wired Next Fest torna nel capoluogo toscano, realizzato con il Comune di Firenze. Il tema di quest’anno sarà Semplicità. ...

I ritratti dei protagonisti del Wired Next Fest 2018 : Da Chelsea Manning a Stoya, da Laura Boldrini a Davide Casaleggio, dai Negramaro al mitico cast di Boris, da Oliviero Toscani a Zerocalcare: sono stati tantissimi i grandi ospiti che hanno partecipato agli incontri del Wired Next Fest, tornato ai Giardini pubblici Indro Montanelli di Milano anche per la sua edizione 2018. A immortalarli in esclusivi ritratti, che si possono vedere qui sopra, è stato anche quest’anno il fotografo Umberto ...

Addio alle fake news con WikiTribune : la novità dal Wired Next Fest 2018 : Al Wired Next Fest 2018, la fiera dell'innovazione tenuta a Milano, è stato presentato un progetto ambizioso che punta a rivoluzionare il modo di fare notizia: si tratta di WikiTribune. Fondato da Jimmy Wales (fondatore di Wikipedia) e Orit Kopel (CEO della Jimmy Wales Foundation for Freedom of Expression), come annunciato da quest'ultima sul palco della fiera il programma mira a fornire la più pura esperienza giornalistica a cui chiunque, da ...

Chelsea Manning al Wired Next Fest : “Serve un’etica per le macchine” : “Un dottore, quando prende una decisione che può salvare o meno la vita a un paziente, ha un potere enorme. Chi lavora con l’intelligenza artificiale ha lo stesso potere ma con un’ordine di grandezza diverse volte maggiore”. E così come i medici sostengono il giuramento di Ippocrate, “serve un codice etico anche per chi lavora con le macchine e l’AI“. Ne è convinta Chelsea Manning, l’ex soldato e ...

Le foto del terzo giorno del Wired Next Fest : Il Wired Next Fest parte con la sua terza giornata all’insegna delle contaminazioni. Un’edizione che ha visto ancora una volta salire sul palco grandi ospiti, italiani e internazionali, in grado di raccontare il cambiamento, l’innovazione e il proprio punto di vista sulla realtà. Nella terza giornata, grande attesa per l’attivista Chelsea Manning, che sarà protagonista sul palco dello Human Stage per raccontare la sua ...