Windows Insider | disponibili due nuove build per Redstone 5 e 19h1

(Di giovedì 26 luglio 2018) Dona Sarkar e il suo team hanno avviato il roll-out di due10Preview: la 17723 che riguarda gli utenti5 iscritti al ramo Fast e la 18204 relativa a quelliche hanno aderito all’opzione Skip Ahead. Il changelog è il medesimo per entrambi gli aggiornamenti. Novità Mixed Reality Flashlight How many times have you been immersed in a captivating virtual experience and… Wanted to take a quick peek at someone nearby? Wanted to reach for a drink, your phone or a keyboard? Needed to find a surface to set down your controllers? In the past you probably fumbled about or removed your headset, which can be clumsy if you have controllers in your hands. Today we are excited to announce that we are adding the ability to peer into your physical environment through Flashlight – without removing your headset! With the latestProgram ...