Wind Summer Festival 2018 Cantanti e diretta 26 luglio | Nina Zilli torna sul palco in

Ospiti e scaletta del Wind Summer Festival il 26 luglio su Canale 5 da Emma Marrone a Riki ed Ermal Meta : Quarta puntata del Wind Summer Festival il 26 luglio su Canale 5 da Piazza del Popolo a Roma. Ad aprire la serata sarà la cantante salentina Emma Marrone, sul palco prima di una lunga serie di Ospiti italiani ed internazionali che presenteranno i rispettivi nuovi singoli in radio in estate. Si esibiranno Lorenzo Fragola e Gazzelle con Super Martina e poi Biondo, Gué Pequeno, Riki, Elodie e Michele Bravi. Questi ultimi canteranno il brano Nero ...

Wind Summer FESTIVAL 2018/ Cantanti e diretta 26 luglio : Ermal Meta sul palco prima dell'anno sabbatico? : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, quarta puntata 26 luglio: Cantanti e diretta. Sul palco Biondo, Loredana Bertè, Elodie, Bob Sinclair, Ermal Meta, Fabrzio Moro, Irama in Piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 18:15:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018 : i cantanti della quarta puntata e la proclamazione del vincitore tra i giovani : Takagi & Ketra e Giusy Ferreri quarta puntata del Wind Summer Festival 2018, in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.15 circa. Si tratta dell’ultimo appuntamento sul palco di Piazza del Popolo a Roma, con la conduzione di Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi, in attesa della finale che si terrà in diretta a Milano. Wind Summer Festival 2018: gli artisti della quarta puntata, giovedì 26 luglio Ecco chi sono gli ...

Wind Summer FESTIVAL 2018/ Cantanti e diretta 26 luglio : Emma Marrone pronta a fare furore! : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, quarta puntata 26 luglio: Cantanti e diretta. Sul palco Biondo, Loredana Bertè, Elodie, Bob Sinclair, Ermal Meta, Fabrzio Moro, Irama in Piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:26:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018 quarta puntata : scaletta e cantanti 26 luglio : Wind Summer Festival 2018 quarta puntata. Continuano gli appuntamenti con la kermesse musicale che ha fatto risuonare di musica Piazza del Popolo a Roma il 22, 23, 24 e 25 giugno. Ecco di seguito anticipazioni e la scaletta dei cantanti della quarta serata il 26 luglio 2018 su Canale 5. In fondo all’articolo sono presenti tutti i link utili sul Festival. DOVE VEDERLE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Wind Summer Festival 2018 quarta ...

Wind Summer Festival : quarto e ultimo appuntamento questa sera - giovedì 26 luglio 2018 - su Canale 5 : Quarta serata in musica da Piazza del Popolo a Roma. Scopriamo insieme quali saranno gli artisti che si esibiranno oggi!

NOEMI/ Il matrimonio con Gabriele Greco : in tour invece che in luna di miele (Wind Summer Festival 2018) : Dopo le nozze con il bassista Gabriele Greco, NOEMI continua il suo La luna tour. Questa sera sarà sul palco di Piazza del popolo per la quarta puntata del Wind Summer Festival.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:17:00 GMT)

Cosmo/ Marco Bianchi pronto a tornare sul palcoscenico dopo un anno di successi (Wind Summer Festival) : Cosmo, Marco Bianchi torna protagonista sul palcoscenico musicale dopo un anno in cui ha raccolto davvero moltissimi successi grazie a "Quando ho incontrato te" (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:16:00 GMT)

Emma Marrone/ La cantante si prepara per il nuovo tour (Wind Summer Festival 2018) : Emma Marrone torna sul palco del Wind Summer Festival 2018 in occasione della quarta puntata, in onda questa sera giovedì 26 luglio su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:10:00 GMT)

ENRICO NIGIOTTI/ Da X Factor a Piazza del Popolo con ”Il silenzio di mille parole” (Wind Summer Festival 2018) : ENRICO NIGIOTTI torna sul palco del Wind Summer Festival con il suo singolo 'Il silenzio di mille parole': il successo dopo la partecipazione a X Factor.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:09:00 GMT)

VEGAS JONES/ Il rapper milanese : "Ho successo perché sono determinato" - video (Wind Summer Festival 2018) : video, VEGAS JONES non ha peli sulla lingua e parla in maniera forte delle ragioni del suo fulmineo successo commerciale e di critica culminato con la collaborazione con gli One Republic.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:52:00 GMT)

FRED DE PALMA/ Video - "D’Estate non vale" è il nuovo singolo! (Wind Summer Festival 2018) : Video, FRED De PALMA al Wind Summer Festival 2018 presenta il brano 'D'estate non vale' dove racconta, a suo modo, il lato leggero e spensierato della stagione estiva.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:45:00 GMT)

BOB SINCLAR/ Il dj accende l'estate con "I believe" - video (Wind Summer Festival 2018) : video, Bob SINCLAR è pronto per far sentire la sua partecipazione al Wind Summer Festival 2018. Il dj francese presenterà live il brano 'I believe'.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:36:00 GMT)

Fabrizio Moro e Ultimo / La coppia dell'estate regalerà ancora grandi emozioni (Wind Summer Festival) : Fabrizio Moro e Ultimo, la coppia dell'estate regalerà ancora grandi emozioni al pubblico di Canale 5. Il giovane e la sua grande chance al fianco del maestro. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:20:00 GMT)