WIND SUMMER FESTIVAL 2018 Cantanti e diretta 26 Luglio | Nina Zilli accende il pubblico

BOOMDABASH E LOREDANA BERTÈ/ “Io - l’unica mamma rock di Emma Marrone” ( WIND SUMMER Festival) : BOOMDABASH e LOREDANA BERTÈ , la coppia funziona e i risultati si vedono. Questa sera saranno sul palco del Wind Summer festival con la loro "Non ti dico no".(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Ilary Blasi - look trasparente al WIND SUMMER Festival / Critiche dal web e Rudy Zerbi ironizza : "Sei una Winx" : Ilary Blasi , look trasparente e fucsia al Wind Summer Festival . Il web lo critica e Rudy Zerbi ci mette la sua, ironizza ndo: "Sei bellissima ma sembri una Winx"(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:40:00 GMT)

EMMA MARRONE/ “Mi parli piano parla del coraggio che ci vuole in amore” (WIND SUMMER Festival) : EMMA MARRONE torna sul palco del Wind Summer Festival 2018 in occasione della quarta puntata, in onda questa sera giovedì 26 luglio su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:34:00 GMT)