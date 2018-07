: Finalmente qualcosa si muove. A Wall Street crolla il titolo di facebook che perde il 23% del suo valore facendo pe… - sergioitaly : Finalmente qualcosa si muove. A Wall Street crolla il titolo di facebook che perde il 23% del suo valore facendo pe… - cicoconti : -23.68 percento a Wall Street per Facebook, dopo i Conti trimestrali disastrosi. - pisaonline : Il titolo crolla a Wall Street e arriva a perdere anche il 23% -

Il colosso dei socialperde il 23,68% anelle contrattazioni after hours. I titoli affondano con i risultati trimestrali deludenti e con le parole del chief financial officer David Wehner, che ha messo in guardia su un possibile rallentamento della crescita dei ricavi(Di giovedì 26 luglio 2018)