Volo Parigi-Pechino torna indietro per allerta terrorismo : Un Volo di Air China che copriva la tratta da Parigi a Pechino è tornato indietro dopo il decollo a causa di una "sospetta informazione terroristica". Lo riferisce la compagnia aerea, aggiungendo che il Volo CA876 è atterrato a Parigi in sicurezza. Non sono stati forniti altri dettagli sulla natura dell'incidente.