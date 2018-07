Volley – Trofeo Ronchi e Parafarmacia Le Contessine al fianco di Millenium Brescia

Samsung Lega Volley Summer Tour – Il Trofeo Città di Riccione alla Savino Del Bene Scandicci : Samsung Lega Volley Summer Tour: la Savino Del Bene Scandicci si aggiudica il Trofeo “Città di Riccione”, Alessia Ghilardi eletta MVP della manifestazione Il digiuno di trofei della Savino Del Bene Scandicci dura soltanto una tappa: il club toscano, infatti, torna alla vittoria nella finale del Trofeo “Città di Riccione”, terza tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour. La formazione allenata da coach Sassi ha sconfitto, nella ...

Sand Volley : il "Trofeo Città di Riccione" è di Scandicci : LA CRONACA DELLE PARTITE- La finalissima tra Saugella Team Monza e Savino Del Bene Scandicci si apre con un vantaggio della formazione toscana che si porta al primo time-out tecnico con 4 punti di ...

Samsung Lega Volley Summer Tour : in scena il Trofeo “Città di Riccione” tra Saugella Team Monza e Savino Del Bene Scandicci : Samsung Lega Volley Summer Tour: Saugella Team Monza e Savino Del Bene Scandicci in campo per conquistare il Trofeo “Città di Riccione”, appuntamento dalle ore 16 alla Beach Arena di Piazzale Roma Saranno Saugella Team Monza e Savino Del Bene Scandicci a contendersi la finale del Trofeo “Città di Riccione”, terza tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour, l’evento estivo organizzato da Lega Pallavolo Serie A ...

Samsung Lega Volley Summer Tour - Domani le sfide del Trofeo Città di Riccione : L'interazione con gli appassionati è massima, grazie ai contenuti pubblicati sui social network, griffati dall'hashtag #LVST18: foto, notizie e dirette su Facebook , la cronaca delle partite e i ...

Volley - Final Six Nations League 2018 : calendario - date - programma - orari e tv. A Lille si assegna il trofeo (4-8 luglio) : La Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile si disputerà a Lille (Francia) dal 4 all’8 luglio. Le migliori sei squadre della neonata competizione internazionale sono pronte per darsi battaglia. Si preannuncia grande spettacolo, tanti campioni in campo pronti per inseguire il trofeo da un milione di euro e preludio dei Mondiali che si giocheranno in Italia a settembre. Si giocano due gironi da tre squadre ciascuno. Da una ...

Volley – Kinderiadi-Trofeo delle Regioni 2018 : i vincitori di Chieti : Kinderiadi – Trofeo delle Regioni 2018: a Chieti trionfano i ragazzi della Lombardia e le ragazze del Lazio La Lombardia maschile è campione d’Italia. Va alla selezione allenata da Oreste Vacondio la finale giocata questa mattina nello splendido impianto del PalaTricalle di Chieti, tra una cornice di pubblico degna della migliore pallavolo grazie alle migliaia di presenze sugli spalti. È finito 3-0 (25-13,25-22,25-19) in poco meno di ...

Volley – Kinderiadi-Trofeo delle Regioni : tutto pronto per la 35ª edizione : Kinderiadi – Trofeo delle Regioni: lunedì a Pescara il via ufficiale della 35a edizione È tutto pronto per il via alle Kinderiadi – Trofeo delle Regioni. Lunedì la cerimonia di apertura della manifestazione segnerà l’inizio ufficiale della trentacinquesima edizione del grande evento di pallavolo giovanile, che per la prima volta sbarca in Abruzzo. L’appuntamento è alle 18 circa, quando le rappresentative si ritroveranno nella zona ...

Beach Volley – Trofeo delle Province : secondo posto per la coppia Millenium Sala-Marelli : Beach: l’inedita coppia Millenium Sala-Marelli seconda al Trofeo delle Province. Entusiasmo in casa Millenium per l’ottimo risultato del duo Sala-Marelli, alla prima volta sulla sabbia e team rivelazione del torneo, che si giocano alla grande una finale tutta bresciana Si è chiusa domenica a Cellatica l’edizione 2018 del Trofeo delle Province, il torneo giovanile di Beach Volley organizzato come ogni anno dal Comitato Regionale ...