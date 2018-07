Volley | Caterina Bosetti giocherà a Casalmaggiore Infortunio alle spalle | può tornare in

oasport

(Di giovedì 26 luglio 2018)è ufficialmente una nuova giocatrice di. La carriera della schiacciatrice prosegue così con la casacca della Pomì dopo il dolorosoal ginocchio sinistro che si era procurata quattro mesi fa in occasione dell’ultima partita di regular season di Serie A quando giocava per Modena. La 24enne, che in passato ha militato anche per Villa Cortese e Novara (oltre che per l’Osasco in Brasile e il Galatasaray in Turchia), ha sposato la causa della società rosa, desiderosa di riscattare una pessima annata chiusa addirittura senza disputare i playoff. Le ex Campionessa d’Europa e d’Italia si rafforzano con il martello che ha rifiutato anche l’offerta della corazzata VakifBank (lo squadrone di Guidetti che ha vinto l’ultima Champions League) pur di rimanere in Italia. E la speranza di rivederla presto in Nazionale non è ...