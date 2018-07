Virus West Nile | registrati nuovi casi in Veneto | scatta il piano di disinfestazione

“Italia non sia Far West” - monito Mattarella/ Allarme Internet : “uso distorto - Virus da contrastare” : Mattarella: “Italia non sia Far West, è barbarie”. Il presidente della Repubblica ha commentato il caso della bimba rom. E poi aggiunge: “Finalmente segnali positivi da Ue su migranti”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:18:00 GMT)

Mattarella : «L’Italia non sia un Far West Contrastare il Virus dell’odio e dell’astio» : Il presidente della Repubblica, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale, si riferisce all’uomo che ha sparato dal balcone ferendo una bimba di un anno

Sanità : Venezia - da Mira disinfestazione straordinaria per Virus West Nile : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - L'amministrazione comunale di Mira (Ve) ha ricevuto questa mattina segnalazione da parte dell'AULLS 3 Veneto dell'esistenza di un caso confermato di Malattia West Nile riscontrata in un cittadino mirese ed ha immediatamente attivato insieme a Veritas un trattamento di

Sanità : Virus West Nile - intensificata la lotta nel veneto Orientale : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - Martedì pomeriggio, nella sede della Conferenza dei sindaci del veneto Orientale, si è svolto un incontro tra il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss4, Luigi Nicolardi, e i rappresentanti dei 21 comuni del veneto Orientale, relativamente al tema delle ma

West Nile - zanzare infette : allarme per il Virus nel Veneto Orientale : E' tornato l'incubo del West Nile, trasmesso dalle zanzare infette. Le ultime notizie hanno rivelato la presenza di alcuni insetti nelle zona di Jesolo: catturati e poi esaminati, sono stati ritenuti positivi al virus. Si tratta di 3 specie di zanzare del tipo “Culex pipiens, così come riferito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che in realta' non ha confermato il luogo preciso del rinvenimento, limitandosi a parlare di ...

Sanità : zanzare infette da Virus West Nile in Veneto : Nei giorni scorsi, in alcune trappole posizionate nei comuni del Veneto orientale, ambito territoriale dell’Ulss4, sono stati catturati tre pool di zanzare del tipo Culex pipiens risultate positive al West Nile virus, virus del Nilo occidentale. Ad accertare la presenza dell’agente patogeno negli insetti è stato l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, che ha subito informato il personale del Dipartimento di ...

Sanità : Ulss 4 - zanzare infette dal Virus West Nile nel Veneto Orientale (2) : (AdnKronos) - I comuni sono stati inoltre invitati anche a programmare nuovi interventi adulticidi in occasione di manifestazioni pubbliche all’aperto, come sagre, fiere, concerti e altro. Non meno importante la parte informativa, per la quale sempre il dottor Nicolardi ha invitato i sindaci ad info

Sanità : Ulss 4 - zanzare infette dal Virus West Nile nel Veneto Orientale : Venezia, 16 lug. (AdnKronos) - Nei giorni scorsi, in alcune trappole posizionate nei comuni del Veneto Orientale (ambito territoriale dell’Ulss4) sono stati catturati tre pool di zanzare del tipo “Culex pipiens” risultate positive al West Nile virus. Ad accertare la presenza del virus negli insetti

Virus West Nile a Rovigo : ricoverato paziente di 58 anni : Il laboratorio di microbiologia di Padova, mercoledì scorso, ha comunicato la positività al Virus West Nile in un paziente ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Rovigo. A darne conferma è l'azienda sanitaria Ulss Polesana in una nota. Si tratta del primo caso che si è verificato quest'anno. Il paziente, che è stato contagiato nella forma neuro-invasiva, sta reagendo positivamente alle cure che gli vengono ...

ROVIGO - POSITIVO Virus West NILE/ 59enne contagiato a Polesana : il piano disposto dalla Regione Veneto : ROVIGO, POSITIVO VIRUS WEST NILE: un 59enne contagiato a Polesana. Il VIRUS del Nilo occidentale torna a preoccupare anche se il paziente versa in condizioni da considerarsi discrete.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 21:02:00 GMT)

Rovigo - positivo Virus West Nile/ 59enne contagiato a Polesana : gli indizi dalle trappole per zanzare : Rovigo, positivo virus West Nile: un 59enne contagiato a Polesana. Il virus del Nilo occidentale torna a preoccupare anche se il paziente versa in condizioni da considerarsi discrete.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:47:00 GMT)

ROVIGO - POSITIVO Virus West NILE/ 59enne contagiato a Polesana : sintomi e cura : ROVIGO, POSITIVO VIRUS WEST NILE: un 59enne contagiato a Polesana. Il VIRUS del Nilo occidentale torna a preoccupare anche se il paziente versa in condizioni da considerarsi discrete.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 00:04:00 GMT)

Rovigo - positivo Virus West Nile/ 59enne contagiato a Polesana : malattia originaria dell'Uganda : Rovigo, positivo virus West Nile: un 59enne contagiato a Polesana. Il virus del Nilo occidentale torna a preoccupare anche se il paziente versa in condizioni da considerarsi discrete.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 23:12:00 GMT)

ROVIGO - POSITIVO Virus West NILE/ 59enne contagiato a Polesana : il Comune deve intensificare gli zanzaricidi : ROVIGO, POSITIVO VIRUS WEST NILE: un 59enne contagiato a Polesana. Il VIRUS del Nilo occidentale torna a preoccupare anche se il paziente versa in condizioni da considerarsi discrete.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:40:00 GMT)