Violenza su turista danese | 3 minori arrestati sul Garda Ultime notizie | fratello

Brescia - Violenza sessuale di gruppo su una turista danese : arrestati 3 minorenni : Accerchiarono una turista danese minorenne, la palpeggiarono e poi tentarono di spogliarla. Per questo tre 17enni residenti nel Bresciano sono stati arrestati dai carabinieri di Salò con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono al 12 luglio scorso e si sarebbero consumati fuori da un locale di Manerba del Garda, in Lombardia. Secondo quanto ricostruito dai militari, coordinati dalla procura di Brescia, la ragazza 17enne ...