Violenza sessuale a Manerba | tre minorenni arrestati

Brescia - Violenza sessuale di gruppo su una turista danese : arrestati 3 minorenni : Accerchiarono una turista danese minorenne, la palpeggiarono e poi tentarono di spogliarla. Per questo tre 17enni residenti nel Bresciano sono stati arrestati dai carabinieri di Salò con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono al 12 luglio scorso e si sarebbero consumati fuori da un locale di Manerba del Garda, in Lombardia. Secondo quanto ricostruito dai militari, coordinati dalla procura di Brescia, la ragazza 17enne ...

Violenza sessuale - parroco arrestato : in auto con la bambina - ha rischiato il linciaggio : Firenze, 25 luglio 2018 - E' stato un passante a scoprire che un parroco di Calenzano, don Paolo Glaentzer , 70 anni, dell'arcidiocesi di Firenze , era in auto con una bambina di sera tardi, nel ...

Milano - droga dello stupro a una 22enne e poi la Violenza sessuale di gruppo : tre condanne a 12 anni e 8 anni e 6 mesi : Marco Coazzotti e Mario Caputo condannati a 12 anni di carcere e Guido Guarnieri a 8 anni e 6 mesi per una violenza sessuale di gruppo. Si è chiuso così in primo grado il processo a carico di tre uomini arrestati tra dicembre 2017 e gennaio 2018 perché nell’aprile dello scorso anno, a Milano, avrebbero prima stordito una 22enne con le benzodazepine, la cosiddetta ‘droga dello stupro’, versate in un drink e poi l’avrebbero ...

Violenza sessuale su minori - zio orco alla sbarra : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Violenza sessuale su minori, zio ...

Benevento - ucciso 45enne condannato per Violenza sessuale su minori/ Ultime notizie - era in permesso premio : Benevento, ucciso 45enne condannato per violenza sessuale su minori: Ultime notizie, Giuseppe Matarazzo era in permesso premio, freddato da due colpi di pistola(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 00:23:00 GMT)

Benevento : ucciso condannato per Violenza sessuale su minori in permesso premio : Si trovava a casa dei genitori. Era stato indagato per il suicidio di una 15enne di Frasso Telesino

Violenza sessuale : in Spagna senza un ‘sì’ esplicito si tratterà di stupro : Il governo spagnolo sta per approvare una legge di riforma dei reati sessuali. Ogni rapporto sessuale senza una forma esplicita di consenso, fisica o verbale, sarà considerato stupro. Dopo la Svezia, un altro Paese europeo rivede le norme, dopo le proteste dell'opinione pubblica su casi di stupro, applicando la Convenzione di Istanbul.Continua a leggere

Violenza sessuale : in Spagna senza un ‘sì’ esplicito si tratterà di stupro : Violenza sessuale: in Spagna senza un ‘sì’ esplicito si tratterà di stupro Il governo spagnolo sta per approvare una legge di riforma dei reati sessuali. Ogni rapporto sessuale senza una forma esplicita di consenso, fisica o verbale, sarà considerato stupro. Dopo la Svezia, un altro Paese europeo rivede le norme, dopo le proteste dell’opinione pubblica su […] L'articolo Violenza sessuale: in Spagna senza un ‘sì’ esplicito si tratterà ...

Violenza sessuale : in Spagna il sesso senza consenso sarà considerato stupro : Dopo il rilascio su cauzione del branco che violentò una ragazza a Pamplona, il primo ministro Sanchez promette leggi più severe

Violenza sessuale - condannato a Forlì : ANSA, - FORLI', 18 LUG - Due anni e otto mesi. A tanto è stato condannato dal Gup di Forlì Monica Galassi, un istruttore e titolare di scuole guida, Gianni Bissi, 49 anni, processato per Violenza ...

Le spia sotto la doccia - poi le avances : cameriere accusato di Violenza sessuale : Un 21enne di origini albanesi, con permesso di soggiorno per motivi di lavoro e senza precedenti, è stato fermato domenica sera dai carabinieri a Bibione. E' accusato di aver molestato due giovani cameriere dopo averle...

Brescia - turista minorenne danese denuncia una Violenza sessuale di gruppo : La ragazza ha denunciato di essere stata violentata da quattro persone fuori da un locale a Manerba, sponda Bresciana del Lago di Garda

Brescia : turista danese 17enne denuncia Violenza sessuale - in corso indagini : Milano, 14 lug. (AdnKronos) - Una turista danese di 17 anni, nella notte tra giovedì e venerdì, sarebbe stata pesantemente molestata da un gruppo di ragazzi nei pressi di una discoteca di Manerba, sul Lago di Garda (Brescia). Intorno alle 4 di mattina, la giovane avrebbe subito palpeggiamenti e avan

Violenza sessuale : confermata condanna : ANSA, - PIACENZA, 10 LUG - E' stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna la condanna a quattro anni di reclusione, e un risarcimento di 30mila euro, per i due uomini di Cremona finiti sotto ...