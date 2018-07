Vino : Confagricoltura Venezia - clima favorevole - buona qualità ma prezzi in calo (2) : (AdnKronos) - Bloccare i nuovi impianti di Glera e Pinot Grigio per evitare sovraproduzioni “Auspichiamo che ci sia un blocco momentaneo degli impianti di Glera (il vitigno da cui si ricava il prosecco, ndr) e Pinot Grigio – sottolinea Giulio Rocca, presidente Confagricoltura Venezia – in modo che i

Vino : Confagricoltura Venezia - clima favorevole - buona qualità ma prezzi in calo : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - Vendemmia anticipata, quantità e qualità ottime. Quest’anno la vendemmia nel territorio della provincia di Venezia sarà in anticipo di 5-6 giorni, grazie al buon andamento climatico che ha favorito la maturazione delle uve. “Il tempo è stato favorevole, il giusto caldo

Vino : Confagricoltura Venezia - clima favorevole - buona qualità ma prezzi in calo (2) : (AdnKronos) – Bloccare i nuovi impianti di Glera e Pinot Grigio per evitare sovraproduzioni ‘Auspichiamo che ci sia un blocco momentaneo degli impianti di Glera (il vitigno da cui si ricava il prosecco, ndr) e Pinot Grigio ‘ sottolinea Giulio Rocca, presidente Confagricoltura Venezia ‘ in modo che il mercato possa stabilizzarsi con i nuovi impianti che stanno entrando in produzione. Non vorremmo che ci fosse in ...

Vino : Confagricoltura Veneto - vendemmia in anticipo nel padovano (3) : (AdnKronos) - Ultima nota sui voucher, che Confagricoltura Padova auspica siano ripristinati in tempo per la vendemmia: “La raccolta si caratterizza per un’attività che si svolge una sola volta all’anno, concentrata in un breve periodo. Ci serve, quindi, un sistema che dia la possibilità ai produtto

Vino : Confagricoltura Veneto - vendemmia in anticipo nel padovano : Padova, 24 lug. (AdnKronos) - Partenza anticipata per la vendemmia nel padovano, grazie a un andamento meteo favorevole che ha maturato prima le uve e dovrebbe portare già a Ferragosto a vedere i primi grappoli nelle ceste. Si spera nel ritorno dei voucher in tempo per la raccolta. Quanto ai prezzi,