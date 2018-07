Vino | Confagricoltura Venezia | clima favorevole | buona qualità ma prezzi in calo 2

sportfair

Convegno Registri Telematici del Vino: articolo su Atnews del 24/07/2018

(Di giovedì 26 luglio 2018) (AdnKronos) – Bloccare i nuovi impianti di Glera e Pinot Grigio per evitare sovraproduzioni ‘Auspichiamo che ci sia un blocco momentaneo degli impianti di Glera (il vitigno da cui si ricava il prosecco, ndr) e Pinot Grigio ‘ sottolinea Giulio Rocca, presidente‘ in modo che il mercato possa stabilizzarsi con i nuovi impianti che stanno entrando in produzione. Non vorremmo che ci fosse in futuro un crollo deicausato dalla sovraproduzione con problematiche simili a quelle registrate negli anni 70-80″. Ancora qualche difficoltà per il Pinot Grigio delleMomento di particolare difficoltà per il Pinot Grigio delle Venezie, che non riesce ancora a decollare sul mercato: ‘Ci aspetta ancora un anno di sofferenza, dovuto al periodo di transizione dall’igp (indicazione geografica protetta) al doc ...