Vincitore Wind Summer Festival 2018 I favoriti | Amore e capoeira di Takagi

Wind Summer Festival 2018 : i cantanti della quarta puntata e la proclamazione del Vincitore tra i giovani : Takagi & Ketra e Giusy Ferreri quarta puntata del Wind Summer Festival 2018, in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.15 circa. Si tratta dell’ultimo appuntamento sul palco di Piazza del Popolo a Roma, con la conduzione di Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi, in attesa della finale che si terrà in diretta a Milano. Wind Summer Festival 2018: gli artisti della quarta puntata, giovedì 26 luglio Ecco chi sono gli ...

Vincitore Wind SUMMER FESTIVAL 2018/ I favoriti : Loredana Berté con i Boomdabash - Thegiornalisti e Irama : VINCITORE WIND SUMMER FESTIVAL 2018: quale sarà la canzone dell'estate? Potrebbero trionfare a settembre a Milano Loredana Berté con i Boomdabash, Thegiornalisti e Irama.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 08:00:00 GMT)

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Cantati e diretta 12 Luglio : Quentin 40 Vincitore della gara giovani : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, diretta seconda puntata del 12 Luglio: tutti gli ospiti ed i giovani in gara. Chi sarà in vincitore della serata? Conduce Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Battaglia(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 00:00:00 GMT)

Motta/ Vincitore della Targa Tenco : 'Vivere o morire' è il miglior album dell'anno (Wind Summer Festival) : Reduce dal successo del Premio Tenco per l'album Vivere o morire, Motta questa sera si esibirà sul palco del Wind Summer Festival 2018 con il brano 'La Nostra ultima canzone'(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 09:35:00 GMT)

Fasma/ Chi è il Vincitore giovani della prima serata Wind Summer Festival 2018 : Fasma è il rapper tra i sei protagonisti che a partire da questa sera si sfideranno nel corso della competizione dedicata ai giovani del Wind Summer Festival 2018. Sarà lui a trionfare?(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:57:00 GMT)

WIND SUMMER FESTIVAL 2018 - Vincitore E CANTANTI/ Quarta serata : Riki vince il premio di Radio 105 : Il WIND SUMMER FESTIVAL 2018 si chiude stasera con il gran finale in scena a Piazza del Popolo in attesa della messa in onda su Canale 5: quale sarà la canzone dell'estate?(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 22:55:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018 - Vincitore e cantanti/ Quarta serata : Riki e Vegas Jones scaldano il pubblico : Il Wind Summer Festival 2018 si chiude stasera con il gran finale in scena a Piazza del Popolo in attesa della messa in onda su Canale 5: quale sarà la canzone dell'estate?(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 22:00:00 GMT)