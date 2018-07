Vincenzo Nibali sarà operato alla vertebra fratturata durante il Tour de France 

Vincenzo Nibali sarà operato lunedì al torace. L'obiettivo è tornare alla Vuelta : La Bahrain Merida ha comunicato che Vincenzo Nibali si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico, a causa della frattura alla decima vertebra toracica, conseguenza della caduta sull'Alpe d'Huez ...

Tour de France 2018 - senza Vincenzo Nibali regna la noia. Nessuno attacca - tappa da sbadigli sui Pirenei : Grandi sbadigli in un caldo pomeriggio estivo. Nessun attacco e nulla di fatto tra gli uomini di classifica nella 16esima tappa del Tour de France: ci si aspettava grande spettacolo durante la prima frazione pirenaica tra Carcassonne e Bagnères de Luchon e invece Nessuno ha osato fare la differenza, Nessuno ci ha voluto provare, tutti intimoriti dopo il giorno di riposo nonostante il percorso permettesse qualche colpo di mano. Tanta noia sotto ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Vincenzo Nibali rischia il Mondiale. Deve recuperare in due settimane e fare la Vuelta” : Vincenzo Nibali sta affrontando un momento molto difficile dopo la rottura di una vertebra che lo ha costretto a ritirarsi dal Tour de France proprio sul più bello. Lo Squalo era in grandissima forma, era in piena lotta per la maglia gialla e stava sognando sull’Alpe d’Huez prima della caduta provocata da un tifoso. Uno stop doloroso che complicata la marcia di avvicinamento del siciliano alla Vuelta di Spagna e soprattutto al ...

Come sta Vincenzo Nibali dopo la caduta? Lo Squalo raccontato dalla moglie : “Dorme poco - gli fa male la schiena : lo chiamo Tutankhamon” : Vincenzo Nibali è tornato a casa dopo la rottura di una vertebra e il conseguente ritiro al Tour de France 2018. Lo Squalo ha indossato un busto e ha incominciato il percorso di recupero per essere competitivo alla Vuelta di Spagna e soprattutto al Mondiale di Innsbruck in programma a fine settembre: il siciliano punta dritto alla maglia iridata e partirà tra i grandi favoriti sul percorso austriaco ma prima dovrà guarire al meglio e lasciarsi ...

Tour de France - addio fumogeni dopo l’incidente a Vincenzo Nibali : dopo i fatti dell’Alpe d’Huez, la caduta e il ritiro di Vincenzo Nibali [VIDEO] tra le intemperanze e i fumogeni degli spettatori, l’organizzazione del Tour de France ha annunciato delle nuove misure per la sicurezza che entreranno in vigore gia' da domani. Il Direttore dell’organizzazione Christian Prudhomme ha comunicato che è stato raggiunto un accordo con le prefetture dei dipartimenti interessati al passaggio della corsa nelle prossime ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali sta pensando di denunciare penalmente il tifoso che lo ha fatto cadere : Una novità nel caso Nibali: la Bahrain Merida, squadra dello “Squalo“, si sarebbe procurata, secondo quanto scrive “La Gazzetta dello Sport” un video nel quale si vedrebbe il volto del proprietario della macchina fotografica che ha causato la caduta del ciclista messinese. Intanto il legale di Nibali lo starebbe raggiungendo in quel di Lugano per capire quali vie legali perseguire. L’avvocato Fausto Malucchi ha ...

Tour de France 2018 : Italia sparita senza Vincenzo Nibali. E che digiuno : 31 tappe senza vittorie azzurre… : 5 luglio 2017: questa è la data dell’ultima vittoria Italiana al Tour de France. Nel mezzo 31 tappe ma nessun Italiano è stato più capace di imporsi in una frazione della Grande Boucle. Bisogna risalire allo splendido trionfo di Fabio Aru alla Planche des Belles Filles per ritrovare il tricolore sul gradino più alto del podio di giornata: il Cavaliere dei Quattro Mori, sulla durissima ascesa finale (6 chilometri all’8,5% di pendenza ...

FOTO Vincenzo Nibali indossa il busto : parte il recupero! Lo Squalo vuole Vuelta e Mondiali : Vincenzo Nibali è un titano indissolubile e non si ferma davanti a nulla, come uno Squalo pronto ad azzannare sta cercando di lasciarsi alle spalle l’infortunio patito al Tour de France e prova a guardare al futuro con ottimismo. Il siciliano era in grandissima forma alla Grande Boucle, sull’Alpe d’Huez era in piena bagarre per la vittoria e sembrava avere la condizione giusta per puntare alla maglia gialla e invece la sfortuna ...

Tour de France 2018 - vietati i fumogeni in strada! Rischio arresto per i tifosi. La decisione dopo il ritiro di Vincenzo Nibali : I fumogeni sono stati ufficialmente proibiti sulle strade del Tour de France. Da martedì 24 a domenica 29 luglio, cioè per tutta l’ultima settimana della prestigiosa corsa a tappe transalpina, è vietato l’utilizzo di questi articoli: chi verrà sorpreso con bengala e similari in mano rischia l’arresto. La decisione degli organizzatori di ASO, congiunta con le varie prefetture in cui il gruppo transiterà nei prossimi giorni, è ...

VIDEO Vincenzo Nibali in piscina : “Mi dà sollievo. La frattura è composta - poteva andare peggio” : Vincenzo Nibali non si perde d’animo e corre verso i Mondiali di Innsbruck, o, meglio, come lui stesso ha scritto su Facebook: “Lo squalo galleggia“. Ascolta le sue parole nel VIDEO postato dal ciclista messinese sul noto social network. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Pier ...

L’assistente - il busto e… Nibali! Vincenzo rassicura i fan : lo Squalo torna a sorridere accanto a Rachele [VIDEO] : Vincenzo Nibali a passeggio con l’assistente-moglie: il ciclista della Bahrain-Merida indossa il busto rigido dopo la frattura della decima vertebra durante il Tour de France 2018 Vincenzo Nibali torna a sorridere. Il ciclista della Bahrain-Merida è tornato a casa dalla moglie e dalla figlia dopo la caduta al Tour de France. La rottura della decima vertebra non ha permesso al messinese di portare a termine quest’edizione della ...

Vincenzo Nibali - il piano di recupero fisico verso la Vuelta di Spagna. Obiettivo Mondiali : E si comincia a lavorare. Vincenzo Nibali pianifica il suo ritorno in bicicletta dopo lo sfortunato incidente sulla salita dell’Alpe d’Huez, che lo ha estromesso dal Tour de France 2018 in maniera così discutibile. Le foto sul web sulle cause della caduta dello Squalo e sul responsabile sono su tutti i giornali ma al siciliano questo non interessa. Il suo unico Obiettivo è recuperare nel più breve tempo possibile dalla frattura della ...

Nibali si mette sotto! Busto - elettrostimolazione e piscina : la ‘ricetta’ di Vincenzo per arrivare pronto alla Vuelta : Vincenzo Nibali e la sua riabilitazione dopo la frattura della vertebra durante il Tour de France, lo Squalo dello Stretto lavora per rimettersi ‘in forze’ in vista della Vuelta Scatta il conto alla rovescia per Vincenzo Nibali. Il corridore della Bahrain-Merida conta infatti i giorni che lo rivedranno in forze, pronto per correre la Vuelta a España 2018. Dopo la caduta sull’Alpe d’Huez, che ha condannato lo Squalo dello ...

Vincenzo Nibali e la Bahrain Merida fanno causa al Tour de France? Possibile richiesta di risarcimento danni : “Alla base del problema c’è sempre la sicurezza. Evidentemente non ci sono abbastanza controlli, non ci sono gli investimenti necessari. Questo è inaccettabile“. Questi i termini usati da Brent Copeland (fonte Gazzetta dello Sport), generale manager del Team Bahrain Merida, che non riesce proprio a mandar giù quanto accaduto sull’Alpe d’Huez a Vincenzo Nibali, il capitano della sua formazione che puntava a vincere ...