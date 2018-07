“Vi spiego perché lo sgombero del Camping River è inutile”

Lo strapotere dei social media sulle nostre esistenze. La giornalista Romanelli : “Vi spiego come tutelarsi” : I dati e le informazioni personali sono il nuovo oro nero, il nuovo petrolio. A dirlo è la giornalista Eugenia Romanelli, che ha curato, a Roma, il convegno dal titolo “Dove non arriva la privacy. come creare una cultura della riservatezza”. “L’esistenza virtuale ha ormai pari dignità di quella reale”. Non sono un caso, d’altra parte, i casi di suicidi di giovani dopo la diffusione in Rete e sui social di ...

MotoGp – Dalla caduta nelle Fp2 alla velocità di Lorenzo - Marquez carico a Montmelò : “Vi spiego perchè sono caduto” : Marc Marquez parla delle sue Fp2 sul circuito di Montmelò, lo spagnolo della Honda commenta anche la caduta di oggi e le prestazioni del prossimo compagno di squadra Jorge Lorenzo Questo venerdì di prove libere sul circuito di Barcellona si conclude con il miglior tempo di Jorge Lorenzo. In vista del settimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, il pilota della Ducati (reduce da un’importante vittoria al Mugello) segna il crono ...

“Vi spiego il silenzio di Fico - tra Lenin e casaleggismo democratico” : Roma. “Io sono un vecchio comunista. Quindi, si parva licet, e vorrei dirlo con tutto il rispetto per la storia a cui appartengo, io lo capisco perché Roberto Fico non spiccica una parola sulla questione dei migranti e della nave Aquarius”, che sta ancora in mezzo al mare. E il termine, si parva lic