“Vi spieghiamo cosa è successo” | l’ospedale di Zurigo rompe il silenzio su Sergio

caffeinamagazine

: Il 6 luglio il governo Conte ha dato il suo appoggio all’accordo tra #UE e #Giappone: vi spieghiamo perchè è un acc… - PediciniM5S : Il 6 luglio il governo Conte ha dato il suo appoggio all’accordo tra #UE e #Giappone: vi spieghiamo perchè è un acc… - agosalsas : Franco Pepe è il miglior pizzaiolo d’Italia (e vi spieghiamo perché) - WELLNESS4G : RT @doveecomemicuro: Ne abbiamo sentito parlare molto recentemente a causa dell’epidemia che si è sviluppata a Bresso, nel milanese… Ma cos… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) I social sono ancora pieni di post che ricordanoMarchionne, ex amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles la cui morte è stata annunciata mercoledì 25 luglio dopo che per diversi giorni le sue condizioni di salute erano sembrate gravissime, irrecuperabili. Una scomparsa che ha colpito molto gli italiani, accompagnata da qualche polemica che come sempre si sarebbe potuta evitare e da tanti misteri e dubbi sulle ultime ore di vita dell’imprenditore. Dopo giorni e giorni di indiscrezioni e ipotesi di ogni tipo, alla fine è stato l’ospedale didove il manager era ricoverato a farsi avanti ere il, con una nota rilasciata proprio per evitare “ulteriori speculazioni sullo stato di salute e la scomparsa del top manager italo-americano”. Un messaggio che lascia trapelare informazioni su quella che è stata l’ultima parte ...