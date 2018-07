“Vergogna!” Rincari a non finire Bufera sulla nota compagnia telefonica

caffeinamagazine

: @HDblog maggio rincari per le SIM prepagate (0-69-1,49€), giugno quelli per SIM dati (1,5-3€) e per alcune ad abbon… - chillerit : @HDblog maggio rincari per le SIM prepagate (0-69-1,49€), giugno quelli per SIM dati (1,5-3€) e per alcune ad abbon… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Le associazioni a tutela del consumatore, come la Federconsumatori sono già sul piede di guerra. In unaha annunciato l’intenzione di segnalare l’azienda all’Antitrust una volta effettuate le verifiche del caso: per l’associazione, “modifiche ed aumenti che si sommano ai tanti avvenuti nel corso dei mesi passati”, rafforzano infatti il “sospetto che, in questo modo, lastia cercando di ricavare il margine di guadagno pari a quello che avrebbe ottenuto mantenendo la fatturazione a 28 giorni”. Da qui la segnalazione all’Antitrust e l’intenzione di chiedere “a AGCOM e ai rappresentanti del Parlamento un incontro urgente per predisporre una normativa sulle modifiche unilaterali del contratto che sia più attenta ai diritti dei cittadini e meno aperta a possibili abusi da parte delle compagnie”.”Ci ...