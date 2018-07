Venezia 75 | Van Gogh at Eternity' s Gate | la prima immagine del film di Julian Schnabel

Vanessa Redgrave - Leone d'Oro alla carriera a Venezia 75/ L'attrice britannica ha vinto l'Oscar nel 1978 : Vanessa Redgrave sarà tra i premiati nella prossima Mostra del Cinema di Venezia 75, per lei Leone d'Oro alla carriera: tra i riconoscimenti del passato anche un Premio Oscar.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 08:40:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - Vanessa Redgrave Leone d’oro alla carriera : Talento, fascino, eleganza, intelligenza e una bellezza senza tempo. Vanessa Redgrave, sei volte candidata all’Oscar una statuetta vinta nel 1977 e una Coppa Volpi nel 1994, è il secondo Leone d’oro alla carriera, oltre a quello a David Cronenberg, attribuito quest’anno dalla Mostra di Venezia, in programma dal 29 agosto all’8 settembre. Il cda della Biennale, presieduto da Paolo Baratta, ha fatto propria la proposta del direttore della ...

VANESSA REDGRAVE - LEONE D'ORO ALLA CARRIERA A Venezia 75/ Lei : "Mi sono ribellata anche al dolore" : VANESSA REDGRAVE sarà tra i premiati nella prossima Mostra del Cinema di VENEZIA 75, per lei LEONE D'ORO ALLA CARRIERA: "Un rapporto speciale con la città", replica l'attrice(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Vanessa Redgrave - Leone d'oro alla carriera a Venezia 75/ Lei ringrazia : "Un rapporto speciale con la città" : Vanessa Redgrave sarà tra i premiati nella prossima Mostra del Cinema di Venezia 75, per lei Leone d'oro alla carriera: "Un rapporto speciale con la città", replica l'attrice(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:18:00 GMT)

Venezia - portabagagli ghanese picchiato da due uomini davanti alla stazione : “Inneggiavano a Salvini” : Un ragazzo di origini ghanesi è stato picchiato da due porteur regolari di fronte alla stazione di Venezia. Ad assistere alla rissa, una donna di 55 anni che è stata aggredita nel tentativo di difendere il ragazzo malmenato. I due uomini hanno picchiato il ragazzo e nel mentre hanno urlato frasi sconnesse come 'Salvini! Salvini! Questo è il Paese di Salvini! Questa è l’Italia, è nostra!'.Continua a leggere

Venezia : Vanin (M5S) - non possiamo accettare mancanza rispetto per i cittadini : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) – “Non possiamo accettare l’ennesimo sfregio alla democrazia che il ricorso voluto dal Governo uscente Pd Gentiloni, ha concertato con il sindaco di Venezia Brugnaro per non permettere il referendum per l’autonomia di Mestre e Venezia. Ancora un gesto di disprezzo e di mancanza di rispetto della democrazia lasciato in eredità dal Governo Pd alla città di Venezia. Ed è proprio per permettere ai ...

Venezia : Vanin (M5S) - non possiamo accettare mancanza rispetto per i cittadini : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) - "Non possiamo accettare l'ennesimo sfregio alla democrazia che il ricorso voluto dal Governo uscente Pd Gentiloni, ha concertato con il sindaco di Venezia Brugnaro per non permettere il referendum per l'autonomia di Mestre e Venezia. Ancora un gesto di disprezzo e di m

Venezia : Vanin (M5S) - non possiamo accettare mancanza rispetto per i cittadini : Venezia, 26 giu. (AdnKronos) – “Non possiamo accettare l’ennesimo sfregio alla democrazia che il ricorso voluto dal Governo uscente Pd Gentiloni, ha concertato con il sindaco di Venezia Brugnaro per non permettere il referendum per l’autonomia di Mestre e Venezia. Ancora un gesto di disprezzo e di mancanza di rispetto della democrazia lasciato in eredità dal Governo Pd alla città di Venezia. Ed è proprio per permettere ai ...

I Solisti Aquilani e Giovanni Sollima ospiti a Palazzo Venezia : Concerti, conversazioni di architettura, rappresentazioni teatrali e spettacoli di teatro e di danza si avvicenderanno fino al 9 settembre nel giardino di Palazzo Venezia: 150 gli eventi di questa ...

Venezia - secessionisti volevano occupare piazza San Marco con un carro armato : 31 rinviati a giudizio : volevano occupare piazza San Marco con un carro armato artigianale. Per questo motivo trentuno persone sono state rinviate a giudizio a Venezia: fanno tutti parte di un gruppo di secessionisti lombardo-veneti. Il tentato assalto di una delle piazze più famose d’Italia risale al 2014 e ha anche un precedente il 9 maggio 1997. Il tanko venne trovato in un capannone chiamato ‘Arsenale’, nel padovano, epicentro del gruppo ...

Calciomercato Venezia - arriva il giovane St.Clair dal Chelsea : Venezia - Il Venezia ha preso l'attaccante scozzese Harvey St. Clair ; l'ex giocatore delle giovanili del Chelsea ha sottoscritto con i lagunari un contratto triennale, con opzione di rinnovo per un ...

DIRETTA / Palermo Venezia (risultato live 1-0) streaming video e tv : autogol di Domizzi! Palermo avanti : DIRETTA Palermo Venezia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ritorno della semifinale playoff di Serie B, ai rosanero basta anche un pareggio(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 18:32:00 GMT)

Venezia - si schianta contro un van mentre torna a casa da lavoro : Matteo muore a 22 anni : Matteo Montagner, cuoco di 22 anni di Musile, è morto dopo che la sua auto si è schiantata contro un furgone. Rimasto incastrato tra le lamiere della vettura, è deceduto quasi sul colpo. Ferito il guidatore del van, che è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere

Chi è Milovan Farronato/ Sarà lui il curatore del padiglione Italia per la Biennale di Venezia 2019 : Ecco chi è Milovan Farronato il curatore del padiglione Italia per la Biennale di Venezia 2019 secondo l'annuncio del neo ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:58:00 GMT)