Venezia 2018 Molti film di genere e d' autore | apertura alle nuove tecnologie

Venezia 2018 : le star - i film e i record del festival del cinema : Così, in ordine sparso, sul fronte Hollywood-resto del mondo: Ryan Gosling , Claire Foy, Lady Gaga , Bradley Cooper, Emma Stone, Rachel Weisz , Juliette Binoche, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, ...

Festival di Venezia 2018 - tutti i film in concorso : tre gli italiani : "Sarà un'edizione ricca, curiosa, con moltissimi film di genere, molti grandi autori e tante opere prime". Cosi il direttore Alberto Barbera ha definito la 75esima Mostra Internazionale d'Arte...

Festival di Venezia 2018 - Sulla mia pelle : ecco il film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi – Teaser : “Scusate, non riesco a parlare bene”. Sarà Sulla mia pelle il film d’apertura della sezione Orizzonti alla 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 29 agosto all’8 settembre nella Laguna. Scritta dal regista Alessio Cremonini e dalla sceneggiatrice Lisa Nur Sultan e distribuita da Netflix, la pellicola prende spunto dall’analisi dei verbali e delle testimonianze di una tra ...

Mostra del cinema di Venezia - ecco i film in concorso nel 2018 : È stata presentata la lista dei film che parteciperanno in concorso all’edizione 2018 della Mostra del cinema di Venezia. La competizione cinematografica si terrà al Lido dal 29 agosto all’8 settembre prossimi e vede in gara parecchi film di cui si è parlato molto negli ultimi mesi. Ad aprire la manifestazione sarà First Man del regista premio Oscar Damien Chazelle, con Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong, appunto il primo uomo sulla ...

Festival di Venezia 2018 - la Mostra ancora una volta fa impallidire le ultime e mediocri edizioni del Festival di Cannes : Guadagnino, Martone e Minervini gli italiani in concorso. E poi Cuaron, i fratelli Coen, Mike Leigh, Schnabel ed Assayas fra i 21 nomi più attesi a contendersi il Leone d’oro oltre al già annunciato Damien Chazelle con First man in apertura. È una Venezia “monstre” quella annunciata oggi dal direttore artistico Alberto Barbera, ricchissima di autori, star e annunciate sorprese il tutto sparso con equilibrio nelle varie sezioni. Quantità e ...

Mostra di Venezia 2018 : da «A Star is Born» a «Suspiria» - i (bei) film che vedremo : Un Festival ricco che guarda agli autori affermati, ai film di genere e a piattaforme non cinematografiche. Alberto Barbera presenta i titoli della 75esima Mostra del Cinema di Venezia con orgoglio ed entusiasmo. Come quando conferma che Lady Gaga e Bradley Cooper sbarcheranno al Lido per presentare in anteprima mondiale A Star is born, che naviga a vele spiegate verso gli Oscar, e annuncia lo sbarco di Netflix con produzioni ambiziose, forti, ...

Mostra del Cinema di Venezia 2018 - cosa dobbiamo aspettarci dalla 75esima edizione : "Sarà un'edizione ricca in tutti i sensi, un'edizione curiosa con molti film di genere ma d'autore, un tentativo di molti cineasti per ritrovare un rapporto più stretto con il pubblico", ci spiega Alberto Barbera nella giornata di presentazione alla stampa della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La 75esima edizione si svolgerà, come di consueto, al Lido dal 29 agosto all'8 settembre prossimi "con molti ...

Festival di Venezia 2018 - sono tre gli italiani selezionati : sono tre i film italiani in concorso alla 75esima Mostra del cinema di Venezia . Si tratta di Suspiria di Luca Guadagnino, con Dakota Johnson e Tilda Swinton,, Capri-revolution di Mario Martone, con ...

Mostra di Venezia 2018 - il programma completo : Finalmente, ecco il programma completo della 75esima Mostra del Cinema di Venezia, al Lido dal 29 agosto all'8 settembre 2018. L'edizione si preannuncia davvero scoppiettante. Da Luca Guadagnino (con il remake di Suspiria) a nomi come Damien Chazelle (suo il film d'apertura, First Man), Assayas, i fratelli Coen, Lanthimos le premesse sono eccellenti. Da notare in Orizzoni l'attesissimo La profezia dell'armadillo da ...

Venezia 2018 - per L’amica Geniale la premier in Laguna : Cresce l’attesa per la serie evento L’amica Geniale: tanto che i primi due episodi saranno presentati in anteprima fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia. Per la coproduzione Hbo-Rai, la serie in otto puntate diretta da Saverio Costanzo e tratta dal primo volume della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante amatissima anche negli Stati Uniti con il titolo di The Neapolitan Novels, un esordio in grande stile in Laguna per ...

Festival di Venezia 2018 - Vanessa Redgrave Leone d’oro alla carriera : Talento, fascino, eleganza, intelligenza e una bellezza senza tempo. Vanessa Redgrave, sei volte candidata all’Oscar una statuetta vinta nel 1977 e una Coppa Volpi nel 1994, è il secondo Leone d’oro alla carriera, oltre a quello a David Cronenberg, attribuito quest’anno dalla Mostra di Venezia, in programma dal 29 agosto all’8 settembre. Il cda della Biennale, presieduto da Paolo Baratta, ha fatto propria la proposta del direttore della ...

Lady Gaga e Bradley Cooper alla Mostra del Cinema di Venezia 2018 con A star is born : Pictures, in associazione con Live Nation Productions e Metro Goldwyn Mayer Pictures, sarà nelle sale italiane dall'11 ottobre , distribuito nel mondo da Warner Bros. Pictures.

Venezia 2018 : ecco il programma ufficiale della 33esima Settimana della Critica : ... oggi sono due cineasti ma domani potrebbero essere molti di più, per cui tutti noi dobbiamo esercitare la massima vigilanza, politica e Critica ." Sette giorni di esordi elettrizzanti Come sempre ...

Lady Gaga alla Mostra di Venezia 2018 ad agosto con Bradley Cooper per il film È nata una stella - in anteprima fuori concorso : L'arrivo di Lady Gaga alla Mostra di Venezia sarà certamente uno dei momenti più attesi della prossima edizione della kermesse: la popstar e attrice sarà al Lido per presentare in anteprima e fuori concorso il film A Star Is Born (È nata una stella) di Bradley Cooper, regista e co-protagonista della pellicola. Già anticipata da voci di corridoio relative alla nuova edizione del Festival del Cinema di Venezia, la notizia è stata confermata ...