Veneto : Zaia - il Pil della Regione cresce di più di quello nazionale : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – La 15.ma edizione del Rapporto statistico, realizzato dalla Regione Veneto e appena pubblicato, pone al centro delle analisi le ‘specialità” del Veneto. Lo sottolinea il presidente della Regione Luca Zaia, anticipando che ‘grazie al prezioso lavoro dei nostri uffici di statistica, il volume intende approfondire quegli elementi che identificano e differenziano la società, l’economia e ...

Veneto : Zaia - il Pil della Regione cresce di più di quello nazionale (2) : (AdnKronos) – Nel 2018 il commercio estero regionale continua a correre: nei primi tre mesi dell’anno il fatturato estero delle imprese venete raggiunge i 15,5 miliardi di euro, registrando una crescita superiore ai quattro punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2017.Turismo – Il 2017 corre sull’onda dell’anno precedente superando ogni record storico: in Veneto 19,2 milioni di arrivi di turisti e 69,2 ...

Veneto : Zaia - il Pil della Regione cresce di più di quello nazionale (3) : (AdnKronos) – Anche il 2018 si apre in Veneto evidenziando la dinamicità del mercato del lavoro: in aumento il tasso di occupazione che si attesta nel primo trimestre al 66,4% rispetto al 65,3% di un anno fa, in un contesto di forte riduzione dell’inattività (-4,9% rispetto il primo trimestre 2017). Il lavoro dei giovani – Il mercato lavorativo Veneto risulta capace di offrire, rispetto alle altre regioni, migliori ...

Scuola : Zaia a ministro Bussetti - Veneto senza maestre - a rischio inizio anno scolastico : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – ‘Il regolare inizio del prossimo anno scolastico in Veneto è a fortissimo rischio”. Lo scrive il presidente della Regione Veneto Luca Zaia al ministro per l’Istruzione Marco Bussetti, segnalando la situazione di emergenza nella quale versa la Scuola primaria in Veneto a causa della carenza di insegnanti.Tre i fattori che penalizzano l’organico nelle scuole elementari della ...

Aids : Zaia - in Veneto lo preveniamo e lo curiamo rete efficiente - nulla lasciato al caso (5) : (AdnKronos) - Nell’intero periodo di osservazione, il principale fattore di rischio per l’Aids è rappresentato dai rapporti eterosessuali (dal 2001 sempre oltre il 40% dei casi). Per circa la metà di coloro che contraggono l’Aids tramite rapporti eterosessuali od omosessuali, il periodo che intercor

Aids : Zaia - in Veneto lo preveniamo e lo curiamo rete efficiente - nulla lasciato al caso (4) : (AdnKronos) - “La privacy dei pazienti – garantisce l’Assessore - è assicurata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (legge 135/90) e regionale e una volta documentata l’infezione, è prevista una esenzione della quota di partecipazione (ticket) che rende completamente gratuite le procedu

Aids : Zaia - in Veneto lo preveniamo e lo curiamo rete efficiente - nulla lasciato al caso (3) : (AdnKronos) - “L’assistenza ai malati di Aids e alle persone positive all’Hiv in Veneto – aggiunge l’Assessore alla Sanità Luca Coletto - è composta da una rete efficiente e qualificata. La malattia c’è, il pericolo di contrarla non è assolutamente svanito. Di conseguenza nulla è lasciato al caso e

Aids : Zaia - in Veneto lo preveniamo e lo curiamo rete efficiente - nulla lasciato al caso : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – Dal 1984, i casi di Aids in Veneto sono stati 3.915, di cui 3.490 segnalati nel Veneto e 306 segnalati da altre Regioni a carico di persone residenti in Veneto. Attualmente in Veneto i casi di Aids assistiti, tecnicamente definiti ‘prevalenti”, sono 1.256. I nuovi casi registrati nel 2016 sono stati 40. Dal 1988 sono state invece 13.176 le nuove diagnosi per il virus ...