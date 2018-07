Veneto Banca | sono 43 gli indagati dalla procura

Banca Intesa : mille richieste di messa in mora da ex azionisti Popolare e Veneto Banca : Gli avvocati Andrea Filippini, Ternullo Francesco, Franco Rainaldi e altri, avendone ricevuto mandato da circa mille risparmiatori dell 'Associazione Noi che credevamo nella Popolare di Vicenza e in ...

Crac banche popolari : Veneto Banca condannata a risarcire 150mila euro : Centocinquantamila euro di risarcimento a 5 risparmiatori traditi. È la decisione dell'arbitro istituito presso la Consob che nei giorni scorsi ha accolto le domande dell'avvocato Matteo Moschin e ...

Veneto Banca insolvente anche prima della liquidazione. Ora gli ex manager rischiano l'indagine per bancarotta : Veneto Banca non era in grado di pagare i creditori. Non lo era nemmeno prima che il governo, il 25 giugno 2017, decidesse per la liquidazione coatta amministrativa, con la cessioni di sportelli e ...

Veneto Banca - dichiarato lo stato di insolvenza. Per gli ex amministratori indagati si allontana la prescrizione : Il Tribunale di Treviso, con una sentenza che è perfino andata oltre le aspettative dei ricorrenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza di Veneto Banca che è in stato di liquidazione coatta amministrativa. La Procura della Repubblica ha subito avviato un’indagine per Bancarotta per distrazione, il che crea uno slittamento in avanti dei termini per la prescrizione dei reati contestati ai vertici dell’istituto. Una svolta nell’intricata ...

Veneto Banca : Tribunale - c'é insolvenza : ANSA, - TREVISO, 27 GIU - Il Tribunale fallimentare di Treviso ha accolto un'istanza di insolvenza per Veneto Banca secondo la quale l'istituto era già nelle condizioni di non poter pagare i creditori ...

Veneto Banca : Mdc - dichiarata l'insolvenza - si procederà per bancarotta : Treviso, 27 giu. (AdnKronos) - "Il Tribunale fallimentare di Treviso ha dichiarato oggi l’insolvenza di Veneto Banca, la cui passività è stata calcolata in 538,6 mln/euro. La decisione è senz’altro di una portata molto rilevante. La principale conseguenza della decisione assunta oggi dal Tribunale d