Venerdì 10 agosto torna a Breganze Calici di Stelle

Una Vita - anticipazioni settimana da lunedì 30 luglio a Venerdì 3 agosto 2018 : Ecco per voi le anticipazioni di Una Vita per l’ultima settimana di luglio 2018 ed esattamente per gli episodi che verranno trasmessi da canale 5 da da lunedì 30 luglio a venerdì 3 agosto 2018. Ci attendono molte sorprese, come del resto la soap iberica è solita dare, di che si tratta? Di Susana e Victor innanzi tutto, dei guai che accadranno alla povera Teresa e salterà fuori anche chi potrebbe avere ucciso donna Remedios. Che dite ...