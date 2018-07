Vela – Match Race Giacomo Ascoli | puro spettacolo alla quarta edizione

sportfair

(Di giovedì 26 luglio 2018) Grandedel trofeoE’ stato un fine settimana di grandequello in cui si è disputata ladel trofeo “”, appuntamento di solidarietà organizzato sul lago Maggiore dal Circolo Velico Medio Verbano. Attimi_rubatiMiglierina Otto skipper di grande valore a bordo delle imbarcazioni H22 – Fabio, Aldo Bottagisio, Flavio Favini, Mila Maderna, Luca Marolli, Enrico Negri, Pietro Nicolini e Roberto Spata – si sono dati battaglia sul campo di regata in un evento che nasce con l’intento di raccogliere fondi a sostegno dei progetti della Fondazione, che dal 2006 si prende cura dei bambini affetti da malattie onco-ematologiche e delle loro famiglie e sostiene la ricerca scientifica in questo campo. I proventi raccolti quest’anno andranno a sostenere in ...