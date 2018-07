Varna | scomparsa donna di 71 anni

altoadige

(Di giovedì 26 luglio 2018). Unarisulta, in valle Isarco. Si tratta di Marianna Auter, 71, del posto. È uscita di casa stamane per una passeggiata e non è rientrata all'orario abituale. I ...