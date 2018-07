Valtteri Bottas | GP Ungheria 2018 | “Partiamo sfavoriti su questo circuito Mercedes ci

Valtteri Bottas - GP Germania 2018 : “Soddisfatto del mio giro. Domani in gara lotteremo con la Ferrari” : Valtteri Bottas è soddisfatto del secondo posto delle qualifiche del GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, alle spalle della Ferrari di Sebastian Vettel: “Ho fatto un bel giro, non penso che avrei potuto fare molto meglio. La SF71H era semplicemente più veloce. Domani comunque, partendo dalla seconda piazza, possiamo attaccare in partenza e cercare di conquistare la vetta. Sul passo siamo vicini alla Rossa ...

F1 – Hockenheim è dolce per Bottas - il rinnovo rasserena Valtteri : “può fare bene a me ed a Lewis” : Valtteri Bottas parla dopo le due sessioni di prove libere sul circuito di Hockenheim, il pilota finlandese commenta anche il contratto appena rinnovato con la Mercedes L’undicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno ha visto scendere in pista oggi le monoposto per le prime e le seconde prove libere del weekend. Sul circuito di Hockenheim domenica si correrà il Gp di Germania, ma in questo venerdì i piloti hanno valutato la ...

Mercedes - rinnova anche Valtteri Bottas : E dopo Lewis Hamilton, la Mercedes ha riconfermato anche Valtteri Bottas. Il team di Stoccarda ha annunciato il rinnovo di contratto del finlandese che correrà in coppia con Hamilton anche nel 2019. ...

Valtteri Bottas - GP Austria 2018 : “Ho più fame di tutti e voglio vincere! Bellissima pole position” : Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha sorpreso tutti e ha fatto saltare il banco, beffando il favorito compagno di squadra Lewis Hamilton. Ora lo scandinavo punta a conquistare una storica vittoria al Red Bull Ring e l’entusiasmo è alle stelle dopo questo risultato come è parso nelle dichiarazioni rilasciate al termine delle qualifiche: ...

F.1 - GP d'Austria - Pole position per Valtteri Bottas : La Mercedes ha conquistato la prima fila del Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. In prima fila, un po' a sorpresa, troviamo la W09 di Valtteri Bottas: il finlandese ha conquistato la Pole position, strappandola al più blasonato compagno di squadra per appena 19 millesimi di secondo. In seconda fila le due Ferrari, con Vettel davanti a Raikkonen.In aggiornamento...

Formula 1 : Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio d’Austria : Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1, che si correrà domani sul Red Bull Ring di Spielberg. Insieme a lui in prima fila ci saranno il compagno di scuderia The post Formula 1: Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio d’Austria appeared first on Il Post.

F1 - GP Francia 2018 : dominio Mercedes. Lewis Hamilton in pole position davanti a Valtteri Bottas. Sebastian Vettel terzo : Prima fila tutta Mercedes a Le Castellet. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas partiranno davanti a tutti domani nel GP di Francia. Le Frecce d’Argento sono tornate dominanti sul giro secco, forti della nuova power unit, rifilando quattro decimi alla Ferrari di Sebastian Vettel, che partirà dalla terza posizione. Più indietro, invece, Kimi Raikkonen, sesto. Le qualifiche, alla fine asciutte a parte qualche leggera goccia di pioggia, sono state ...

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas - un confronto impietoso. La seconda guida conterà molto nella sfida tra Vettel e Hamilton : Sebastian Vettel si è ripreso la testa del Mondiale di Formula 1. Il tedesco ha superato Lewis Hamilton di un solo punto, dominando il GP del Canada e approfittando della gara anonima del suo rivale. La Ferrari ha piazzato un bel colpo a Montreal, ma quello canadese è stato l’ennesimo fine settimana a due facce: Seb ride, Kimi Raikkonen un po’ meno, dopo un’altra gara a luci spente. Il sesto posto del pilota finlandese è ...

Valtteri Bottas - GP Canada 2018 : “Non potevo andare oltre il secondo posto - alla fine ero in crisi con il carburante..” : Valtteri Bottas chiude il Gran Premio del Canada con una seconda posizione che sembra davvero il massimo che oggi il finlandese potesse conquistare. La sua Mercedes non era alla pari della Ferrari in fatto di potenza e si deve accontentare della piazza d’onore. Anzi, nel finale deve addirittura difendersi da uno scatenato Max Verstappen che, per poco, non lo riesce ad attaccare proprio in extremis. Nel bilancio di fine gara, il bicchiere ...

Valtteri Bottas - GP Canada 2018 : “Migliorato l’approccio con le HyperSoft ma la Ferrari è stata più veloce” : Valtteri Bottas è soddisfatto del secondo tempo delle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il finlandese della Mercedes si è dimostrato più veloce del compagno di squadra Lewis Hamilton (4°) e guarda a domani con fiducia. “Abbiamo migliorato l’approccio con le HyperSoft. Ho spinto al massimo nel primo tentativo nel Q3 ma non è stato sufficiente per fare meglio della Ferrari. Oggi, la Rossa era ...

F1 - GP Canada 2018 : qualifiche. Sebastian Vettel che pole! Valtteri Bottas e Max Verstappen lo inseguono. Hamilton chiude quarto : Signore e signori che Sebastian Vettel! Il tedesco della Ferrari guida da maestro nelle qualifiche del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, e centra la quarta pole stagionale, interrompendo il digiuno della Rossa su questo tracciato: il Cavallino Rampante non era in p.1 dal 2001. Una prestazione superba per Seb, a pennellare nel secondo e terzo settore e ottenendo il nuovo primato della pista in 1’10″764. ...

Valtteri Bottas - GP Canada 2018 : “Sono certo che il momento della vittoria arriverà” : Reduce dal quinto posto di Montecarlo, Valtteri Bottas, pilota della Mercedes, guarda con fiducia al weekend in Canada, sede del settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, dove si aspetta una W09 più competitiva, che meglio si adatta alle caratteristiche del tracciato rispetto al Principato. “Monaco non era il miglior circuito per noi. Abbiamo limitato i danni, il circuito ha messo in luce i punti deboli della vettura“, ...