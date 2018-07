Valentino Rossi | brutte notizie | ricco con Cristiano Ronaldo? No | la Juve ha stracciato

MotoGp - Meregalli esalta Valentino Rossi : “i suoi risultati sono frutto della sua voglia di fare” : Il team manager della Yamaha ha analizzato l’attuale stagione, soffermandosi sui pregi di Valentino Rossi E’ una stagione strana per la Yamaha, nessuna vittoria ancora ottenuta da Valentino Rossi e Maverick Viñales eppure i due piloti del team di Iwata occupano la seconda e la terza posizione della classifica piloti. AFP/LaPresse Una situazione particolare che ha provato a spiegare Maio Meregalli, il team manager della scuderia ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - l'affare milionario di Valentino Rossi : perché diventerà ancora più ricco : L'acquisto di Cristiano Ronaldo è un affare per la Juventus , ma a fare fortuna grazie a CR7 sarà anche Valentino Rossi . Dietro il business delle nuove magliette bianconere numero 7, quelle del ...

MotoGp - Valentino Rossi ammette : “gli ingegneri cercano di evitarmi - vi svelo perchè” : Il pilota pesarese ha svelato un divertente astio nei suoi confronti da parte degli ingegneri, pressati affinché trovino una soluzione ai problemi di elettronica Il secondo posto ottenuto al Sachsenring non soddisfa più di tanto Valentino Rossi, costretto a cedere altri punti a Marquez in classifica generale. E’ salito a 46 il gap adesso tra lo spagnolo e il pesarese, che continua a pressare i propri ingegneri affinché trovino una ...

Valentino Rossi incontra Rocco Hunt ad Ibiza - il cantante rende omaggio al pilota : “una leggenda ascolta le mie canzoni” : Rocco Hunt e Valentino Rossi insieme ad Ibiza, il cantante rende omaggio al pilota di MotoGp con una dedica social su Instagram “Sapere che una leggenda come te ascolta le mie canzoni mi fa sentire orgoglioso di essere stato uno dei tanti ragazzi di periferia con i sogni che correvano dietro la tua moto Forza Vale“. Con questa dolce dedica, Rocco Hunt rende omaggio al suo idolo sportivo su Instagram. Il cantante napoletano e ...

MotoGp – Papà Graziano promuove la fidanzata di Valentino Rossi : “potrebbe essere la donna giusta! E su Lorenzo e Marquez dico che…” : Papà Graziano a 360°: dal futuro di Valentino Rossi alla fidanzata Francesca Sofia Novello, ma non mancano commenti su Lorenzo e Marquez-- Valentino Rossi si può finalmente godere un po’ di relax nella breve pausa estiva del campionato 2018 di MotoGp. Reduce dal secondo posto al Sachsenring, al Gp di Germania, alle spalle solo di Marc Marquez, il Dottore si sta riposando in compagnia della sua fidanzata Francesca Sofia Novello. A 39 ...

Valentino Rossi - scatta la passione con la fidanzata : Francesca Sofia Novello in topless sullo yacht del pilota [GALLERY] : Tra Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello scatta la passione sul lussuoso yacht del pilota di MotoGp a largo di Pesaro Una passione travolgente quella che c’è tra Valentino Rossi e la sua nuova fidanzata. Il pilota di MotoGp, reduce dal weekend che l’ha visto protagonista sulla pista del Sachsenring in Germania, si concede un po’ di relax a bordo del suo lussuoso yacht accanto a Francesca Sofia Novello. ...

MotoGp – Marquez e la pace con Valentino Rossi : “avevamo risolto. Cosa altro devo fare?” : Marc Marquez il rapporto con Valentino Rossi: lo spagnolo e la ‘pace’ col suo rivale-- Nona vittoria consecutiva, per Marc Marquez, al Sachsenring: lo spagnolo della Honda si è aggiudicato il nono appuntamento della stagione 2018 di MotoGp, l’ultimo prima della breve pausa estiva. In Germania, Marquez, si è in qualche modo congratulato con Valentino Rossi, secondo in classifica piloti, per i risultati che riesce ad ottenere, ancora ...

MotoGP - la classe eterna di Valentino Rossi. Spinge la Yamaha oltre i limiti - dopo la sosta può provare l’attacco : Il tracciato del Sachsenring (Germania), sede del nono round del Mondiale 2018 di MotoGP, non era mai stato così amico di Valentino Rossi. Questo toboga tedesco, sinistrorso (10 delle 13 curve a sinistra), non faceva impazzire lo stile di guida del “Dottore“. Il venerdì e quel 17° posto al termine delle PL2 non lasciavano presagire nulla di buono eppure, come al solito, il campione ha messo la sua zampata. Il secondo posto di ieri, ...

MotoGP - Luca Marini non è più il “fratello di Valentino Rossi”. Un pilota in costante ascesa : La domenica del Sachsenring (Germania) non è stata solo una buona giornata per Valentino Rossi, secondo su una Yamaha tutt’altro che perfetta alle spalle di Marc Marquez, ma anche per un ragazzo riconosciuto come il fratellino di… Ci riferiamo a Luca Marini che ieri, in sella alla Kalex del Team VR46, ha colto il suo primo podio (terzo) nel Mondiale della media cilindrata, esibendo grinta e tanta voglia di arrivare. Una gara sugli ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Valentino Rossi va oltre i limiti della Yamaha. Ma Marc Marquez sembra imprendibile : A fine gara, per l’ennesima volta, è arrivato puntuale il grido d’aiuto di Valentino Rossi. “La moto si guida bene, ma ci serve di più in accelerazione. Io e Maverick stiamo facendo un grande lavoro. Però dal Giappone devono darci una mano…“. Parole dette col sorriso, come sempre, ma non per questo non amare. Quello del Sachsenring è stato il quinto podio in nove gare per Rossi, bottino ottimo ma non soddisfacente ...

MotoGp – Intrusa al motorhome di Valentino Rossi : ‘rubata’ la tuta del Dottore [FOTO e VIDEO] : ‘Rubata’ la tuta da gara di Valentino Rossi: un’Intrusa nel motorhome del Dottore al Sachsenring Marc Marquez ha conquistato la sua nona vittoria consecutiva al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle un fantastico Valentino Rossi, al suo miglior risultato stagionale e un ottimo Maverick Vinales. Tanto spettacolo e grande divertimento al Sachsenring, non solo in pista, ma anche al motorhome. Lo sa bene Lila, ambasciatrice ...