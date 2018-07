Val di Vizze | bimbo di sette anni investito da un' auto

Alto Adige : incendio nel bosco in Val di Vizze : Un incendio si è sviluppato nel bosco, a 1.700 metri di quota, in Val di Vizze, nella zona di Caminata, non lontano dal confine austriaco. Le fiamme hanno colpito un’area impervia, difficilmente raggiungibile. I vigili del fuoco sono impegnati nell’opera di spegnimento anche con l’impiego di un elicottero. L'articolo Alto Adige: incendio nel bosco in Val di Vizze sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidente mortale sul lavoro - operaio Valchiavennasco muore in Svizzera : Non ce l'hanno fatta i due operai rimasti vittime di un grave Incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 13.30 a Camorino in Svizzera nel Canton Ticino vicino a Bellinzona. Tra i ...

Mondiali 2018 - Brasile-Svizzera : a Rostov arriva l’esordio dei grandi favoriti - ma gli elvetici sono riVali scorbutici : Il grande giorno è arrivato. Il Brasile, uno dei grandi favoriti di questo Mondiale di Russia 2018, è pronto all’esordio. Alle ore 20.00 alla Rostov Arena di Rostov sul Don, i verde-oro saranno di scena contro la non semplice Svizzera, per un incontro che si annuncia combattuto, ma con la squadra allenata dal CT Tite come ovvia favorita. Il Brasile, dopo le delusioni degli ultimi tre Mondiali, ha la chiara intenzione di rimettere le cose ...

Maltempo : Valanga in Svizzera - chiuso il colle Gran San Bernardo : A causa di una colata di neve in territorio svizzero e’ stato chiuso al traffico il colle del Gran San Bernardo, che collega la Valle d’Aosta al cantone elvetico del Vallese. La strada restera’ chiusa almeno per tutta la notte. Il distacco, avvenuto nel tardo pomeriggio non lontano dal posto di frontiera, fa seguito alle intense piogge che si stanno registrando nella zona. Il colle, a quasi 2.500 metri di quota, era stato ...

In Svizzera al via Landa-Quintana-Valverde : La Movistar punta al Tour de France di ciclismo senza lasciare nulla d'intentato: per questo si presenta in forze al prossimo Giro di Svizzera che, assieme al Delfinato, rappresenta un punto di snodo ...

