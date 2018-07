Vaccini | ministro Grillo | “Discontinuità assoluta con Lorenzin Vogliamo alleanza tra

Vaccini : Zaia - bene ministro Grillo - modello veneto è a sua disposizione (2) : (AdnKronos) - “Se il dialogo e non l’obbligo è la strada seguita in 15 Paesi dell’Europa a 28 – conclude Zaia – significa che questa è la strada giusta, anche considerando che gli altri 13 non hanno l’obbligo su 10 Vaccini, ma solo su pochissimi”. Nel 2017 l’adesione ai Vaccini in veneto nella fasci

Vaccini : Zaia - bene ministro Grillo - modello veneto è a sua disposizione : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - “Il veneto condivide le riflessioni del ministro Grillo, dettate dal buon senso del medico, sulla possibilità di graduare l’obbligatorietà dei Vaccini a livello territoriale, a seconda dei diversi tassi di copertura regionali. Il modello in atto con successo in veneto

Vaccini - Ministro Grillo : autocertificazione “usata per tutto il 2017” : “L’ho spiegato molte volte: l’autocertificazione è stata usata per tutto il 2017. Quindi quello che e’ successo nel 2017 e nella prima parte del 2018 sta continuando ad accadere“: lo ha dichiarato il Ministro della Salute Giulia Grillo, intervenendo alla trasmissione Agorà Estate su Raitre. “Non vedo cosa sia cambiato, noi abbiamo semplicemente prolungato la capacità di utilizzare da un punto di vista ...

Vaccini - Ministro Grillo : “L’obbligatorietà si può graduare” : “L’obbligatorietà del vaccino si può graduare. Si può graduare nell’intensità, si può graduare nel tempo, si può graduare anche a livello territoriale. Perché ci sono regioni che hanno coperture vaccinali altissime e regioni che le hanno molte più basse. Quindi magari prevedere degli interventi mirati. Questo è razionale di buon senso, non fare un decreto che all’improvviso mette dieci Vaccini obbligatori quando il giorno prima ce ne erano ...

Vaccini e scuola : tra le novità introdotte dal Ministro Grillo c'è l'autocertificazione : A quasi un mese di distanza dall’insediamento del nuovo Governo Lega-Movimento 5 Stelle, torna al centro del dibattito politico il tema dei Vaccini. Sotto l’egida dell’Onorevole pentastellato Giulia Grillo, il Ministero della Salute, infatti, riconquista la scena pubblica silenziosamente abbandonata dopo l’addio dell’ex Ministro Beatrice Lorenzin. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione che attesti le avvenute vaccinazioni è ...

Vaccini - Ricciardi (ISS) : la copertura non arriva al 96% - il ministro Grillo sbaglia : La copertura vaccinale “è sotto la soglia del 96% di cui parla il ministro Giulia Grillo. Non è un dato esatto, si vede che è stata tradita dall’emozione dell’annuncio di avere tra qualche mese un bambino“: lo ha dichiarato a Radio Capital Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, in riferimento alle dichiarazioni del ministro della Salute Giulia Grillo che, nell’annunciare l’attesa ...

Vaccini - GRILLO "A SCUOLA CON AUTOCERTIFICAZIONE"/ "Obbligo cambierà" : la replica dell'Iss al ministro : VACCINI, basterà l'autocertificazione per iscrizione a SCUOLA: le novità saranno incluse in una circolare ad hoc realizzata dai ministri della Salute e dell'Istruzione spiegate oggi

Vaccini - Grillo-Bussetti “iscrizione scuola con autocertificazione”/ Ministro : “sono incinta - sarà vaccinato” : Vaccini, basterà l'autocertificazione per iscrizione a scuola: le novità saranno incluse in una circolare ad hoc realizzata dai ministri della Salute e dell'Istruzione spiegate oggi(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 13:35:00 GMT)

Vaccini - l’annuncio del ministro della Salute Giulia Grillo : “Aspetto un bambino e lo farò vaccinare” : E’ in attesa di un figlio e lo farà vaccinare. A rivelare la propria maternità è il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo ad una domanda in occasione di una conferenza stampa al dicastero sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell’apertura dell’anno scolastico 2018-2019. Grillo ha affermato di aspettare un bambino, sottolineando la propria intenzione di vaccinarlo: “Se tutto va bene tra qualche mese nascerà il mio ...

Vaccini - ministro Grillo : per scuola basterà autocertificazione : Roma, 5 lug., askanews, - 'basterà una autocertificazione si avvenuta vaccinazione per iscriversi a scuola'. Lo ha annunciato il ministro della Salute Giulia Grillo che ha presentato oggi una ...

Vaccini - Ministro Grillo : “La circolare non tocca l’obbligatorietà. Per la scuola basta l’autocertificazione” : “La circolare non tocca l’obbligo, sarà un tema di discussione parlamentare“: lo precisa il Ministro della Salute, Giulia Grillo, in conferenza stampa con il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, Presso il Ministero della Salute. “Era necessario intervenire perché non era stata fatta l’anagrafe nazionale dei Vaccini, sulla quale abbiamo lavorato alacremente. A breve avremo il testo“. “Basterà ...

Vaccini - il Ministro Salvini : “Non sono un no-vax ma 10 sono troppi” : “Vaccini? Ho detto quello che ho sempre detto: non sono un no-vax, ho vaccinato i miei due figli, alcuni sono utili. Dico solo che dieci sono troppi. Al Ministro della salute ho chiesto solo il diritto a tutti i bimbi“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Circo Massimo. L'articolo Vaccini, il Ministro Salvini: “Non sono un no-vax ma 10 sono troppi” sembra essere il primo su Meteo Web.

Vaccini - genitori contro Salvini : 'Lei è un padre - sia il ministro dei bambini' : Il tema è davvero forte e molto discusso. Davanti a certe notizie che meritano rispetto la cronaca a volte è titubante, ma le notizie vanno riportate per quello che sono, appunto informazione. Da un lato c'è il ministro dell'Interno con le sue dichiarazioni sulla pericolosità dei Vaccini, dall'altro ci sono le risposte di alcuni genitori che hanno perso un figlio o lottano quotidianamente contro l'immunodepressione. Il botta e risposta non si ...