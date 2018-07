Vaccini | M5S stop obbligo ed esami vaccinali Ultime notizie | ecco il contenuto della

Vaccini - la proposta 'no vax' del M5S Lazio : Una proposta di legge scritta con la collaborazione di alcune associazioni free-vax per la revisione del sistema vaccinale della Regione Lazio e il superamento dell'obbligo vaccinale . Primi firmatari,...

Vaccini - stop all’obbligo ed esami prevaccinali - le proposte del M5S Lazio : (foto: Voisin/Phanie/Getty Images) Vaccini sì, Vaccini no: dal M5S del Lazio arriva la proposta di una revisione del sistema di vaccinazioni, con nuovi criteri restrittivi rispetto alle procedure vaccinali, che devono essere maggiormente personalizzate in base alle condizioni di salute fisica e mentale: insomma, l’ipotesi va verso lo stop dell’obbligo. Questa revisione è stata inserita nella proposta di legge n. 52 dello scorso 17 ...

Al M5s piace la flessibilità. Ma solo sui Vaccini : Ospite di Agorà Estate su Rai Tre (qui la puntata integrale), il ministro della Salute Giulia Grillo, è tornata sul tema dell'obbligo vaccinale per dire che questo “si può graduare: nell'intensità, nel tempo e anche livello territoriale. Perché ci sono regioni che hanno coperture altissime e altre m

Vaccini - nuova proposta M5S-Lega / La risposta dopo le critiche del Times sull'allarme morbillo? : Vaccini, nuova proposta M5S-Lega: la risposta dopo le critiche arrivate dal Times in seguito all'allarme morbillo scattato in Gran Bretagna? Presto le risposte ufficiali.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:12:00 GMT)

Vaccini - senatrice M5S a ministra Grillo : 'Le auguro che con l'autocertificazione i genitori dichiarino il vero' : «Le auguro che tutti quelli che firmano l'autocertificazione dichiarino il vero così potrà portare il suo bimbo al nido senza patemi d'animo». Elena Fattori, senatrice del Movimento 5 Stelle, si rivolge così, in un post pubblicato sulla propria pagina facebook, al ministro della Salute Giulia Grillo che annunciando di aspettare un bambino ha anche confermato che il governo cambierà con una proposta di legge l'obbligo di vaccinazione per ...

Vaccini - la senatrice M5s alla ministra : "Da mamma a mamma - pensa anche ai bimbi fragili come il mio" : "Auguri per la sua gravidanza, io mio figlio non l'ho potuto vaccinare". Comincia così il post della senatrice grillina che apre un confronto a distanza tra le anime del Movimento pronto a cambiare la legge sull'obbligo

Vaccini - “ma che sta succedendo in Italia?” : la frecciata del New York Times alle scelte “anti-scienza” del Governo Lega-M5S : I genitori italiani non dovranno più fornire la certificazione medica per mostrare che i loro figli sono vaccinati, ma basterà un’autocertificazione per iscriverli a scuola. La questione dei Vaccini in Italia arriva anche sulle pagine del New York Times. Citando il famoso quotidiano statunitense, gli avversari di Lega e Movimento 5 Stelle sostengono che il Governo stia minando la fiducia nelle scienza e nelle norme pubbliche. Dall’anno scorso, ...