Vaccini e autismo | Roberto Burioni | «Ora basta bugie I test pre-vaccinali? Fanno

Non c’è legame tra Vaccini e autismo : la Cassazione nega l’indennizzo a una famiglia : La Corte suprema di Cassazione ha negato un indennizzo richiesto da un padre, convinto che il figlio fosse diventato autistico dopo la somministrazione del vaccino Cinquerix (contro difterite, haemophilus influenzae b, pertosse, poliomielite e tetano) e del vaccino Engerix B (contro l’epatite di tipo b).-- I fatti risalgono al 2001 e l’uomo ha agito contro il ministero della Salute e contro la regione Campania, appellandosi alla legge 210 del ...

Vaccini - Cassazione : no nesso con autismo : 23.05 Non c'è nessuna correlazione tra Vaccini e autismo. Lo ribadisce la Cassazione che nega l'indennizzo a un uomo che ritiene che il figlio si sia ammalato a seguito della vaccinazione obbligatoria Cinquerix (contro difterite,tetano,pertosse,poliomielite e haemophilus influenzae b), ed Engerix B (contro l' epatite b), somministrate nel 2001. La Corte ha confermato quanto stabilito da tribunale e Corte d'Appello di Napoli sulla base di due ...

La Cassazione conferma : "Non c'è nesso tra Vaccini e autismo" : Lo hanno già detto varie volte i medici, ora lo ribadisce la Cassazione: non c'è alcun nesso tra l'autismo e i vaccini. Nel caso specifico la Corte ha respinto la richiesta di indennizzo, avanzata dal padre di un ragazzo con disturbi autistici, per presunti danni derivanti da vaccini. "Non è configurabile un nesso causale" tra la malattia e la vaccinazione, spiega la Corte. Il genitore del ragazzo sosteneva che la patologia del figlio fosse ...

