Vaccini | dal pre-test ai vaccinati “contagiosi” | l’Iss smonta le bufale

In Cina c'è uno scandalo sui Vaccini che è anche una lezione anti complotti : Nota: i cittadini cinesi, sentiti dai reporter locali, hanno detto che hanno perso fiducia nel sistema, ma non nella scienza: semplicemente, daranno ai loro bimbi vaccini prodotti altrove. Ditelo ai ...

In Cina c’è uno scandalo sui Vaccini che è anche una lezione anti complotti : Roma. Come funziona, più o meno, una cospirazione intorno ai vaccini? Ci sono molte varianti, ma alcuni elementi fissi sono: una multinazionale del settore farmaceutico (“Big Pharma!”) avida e disposta a mettere il profitto prima della salute dei cittadini; un governo omertoso e sottomesso alla gran

Vaccini : scandalo dati falsificati in Cina - premier annuncia giro di vite : Crescono tensioni e proteste in Cina dopo che la scorsa settimana il settore Vaccini è stato investito da uno scandalo. Nel mirino è finita la società Changsheng Biotechnology Co, per la falsificazione di dati riguardanti un vaccino antirabbico a uso umano. Alla ditta è stato ordinato lo stop alla produzione e il richiamo del prodotto in questione. Sebbene non ci siano evidenze di danni legati al vaccino, la notizia ha avuto un forte impatto ...

Vaccini e scuola : tra le novità introdotte dal Ministro Grillo c'è l'autocertificazione : A quasi un mese di distanza dall’insediamento del nuovo Governo Lega-Movimento 5 Stelle, torna al centro del dibattito politico il tema dei Vaccini. Sotto l’egida dell’Onorevole pentastellato Giulia Grillo, il Ministero della Salute, infatti, riconquista la scena pubblica silenziosamente abbandonata dopo l’addio dell’ex Ministro Beatrice Lorenzin. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione che attesti le avvenute vaccinazioni è ...

Vaccini - SIMG : “Condividiamo il documento dell’ISS - contiene dati di fatto ed evidenze condivise dalla comunità scientifica” : “Condividiamo i contenuti del documento diffuso ieri dall’Istituto Superiore di Sanità. Esso contiene dati di fatto ed evidenze condivise dalla comunità scientifica del nostro Paese. Auspichiamo che tutti gli atti normativi, le procedure regolatorie e le leggi debbano avere e perseguire l’obiettivo d’innalzare i tassi di copertura vaccinale”. È il commento del dott. Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle ...

Dalle terapie sperimentali ai Vaccini - percorsi condivisi per proteggere tutti : Il mese scorso il Presidente Trump ha firmato la legge chiamata "right-to-try" che consente ai malati terminali di richiedere alle case farmaceutiche l'accesso a terapie sperimentali anche al di fuori della partecipazione al relativo studio clinico per cui non sarebbero altrimenti idonei.In base a questa legge, è sufficiente che la terapia abbia superato il primo livello del percorso di approvazione perché l'agenzia del farmaco ...

Vaccini : “la memoria è la chiave di volta”. L’invito al Vice Premier Salvini dall’editore e dal curatore di “Scientia et Causa” : Hanno lasciato una scia di polemiche sul web e sui social le dichiarazioni del Vice Premier Matteo Salvini sull’inutilità, pericolosità e dannosità di 10 Vaccini. Ma anche una proposta attiva e costruttiva, lanciata proprio su facebook: un incontro con i medici e gli scienziati della squadra di Scientia et Causa, per rispondere al Vice Premier sulla questione Vaccini. I Vaccini diventati obbligatori con il decreto legge del governo ...

Vaccini/ Dall'epatite al morbillo - la prevenzione è decisiva : ROMA Il decreto Lorenzin impedisce l'iscrizione a scuole materne ed asili nido ai bambini non vaccinati e prevede multe per i genitori che iscriveranno i loro figli non vaccinati alla scuola dell'...

Lega e M5S discutono sui Vaccini. La prima lite dalla nascita del governo : Medici contro Del resto il mondo dei medici si schiera in blocco contro l'idea di Salvini. 'I 10 vaccini sono sicuri, efficaci e indispensabili a garantire la protezione di tutta la popolazione verso ...

Lega e M5S discutono sui Vaccini. La prima lite dalla nascita del governo : Nella maggioranza Lega e 5 Stelle si dividono sulla questione dei vaccini. Cavallo di battaglia tradizionalmente grillino ma cavalcato da qualche tempo da Matteo Salvini, il quale apre a freddo la questione con un’intervista. Ma, a differenza di altri episodi analoghi che si sono succeduti nei giorni scorsi, questa volta i partner di governo reagiscono. prima con Luigi Di Maio, che usa toni ancora felpati; poi con Giulia Grillo, che ...

Vaccini - il Tar dà ragione al Comune di Lovere : bimbo escluso dall'asilo : Brescia, 14 giugno 2018 - Il bambino fu lasciato fuori dall'asilo perché non vaccinato , quindi riammesso per la causa intentata dai genitori che risiedono a Lovere, sulla sponda bergamasca del lago d'...