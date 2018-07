V-Rally 4 | Rally e Hillclimb in un nuovo Trailer

Londra : Royal Mail in Rally : Grande giornata per Royal Mail , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,63%. Il movimento di Royal Mail , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo ...

Piazza Affari : Intred in Rally : Brilla Intred , che passa di mano con un aumento del 3,57%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intred evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò ...

Rally Finlandia 2018 : il Mondiale riparte dopo la pausa. Sebastien Ogier prova a ricucire su Thierry Neuville : dopo oltre un mese e mezzo riparte il Mondiale WRC. Mancano sei appuntamenti, cinque in Europa prima della chiusura in Australia. Nel weekend si riparte dalla Finlandia, teatro del duello tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier. Il belga conduce con 27 punti di margine sul francese, quattro volte campione del Mondo in carica. riparte soprattutto la sfida tra Hyundai e Ford. La pausa non è stata tale per i due team, che in Finlandia porteranno ...

Piazza Affari : in Rally Grifal : Grande giornata per Grifal , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,31%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di ...

New York : in Rally Eli Lilly : Grande giornata per Eli Lilly , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,17%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Piazza Affari in Rally segue le orme dell'Europa : Teleborsa, - Prevale l'ottimismo in chiusura tra le principali borse europee complici alcune notizie di M&A , annunciate in giornata, trimestrali in America e il rimbalzo dei titoli della galassia FCA ...

Peugeot in Rally sul Cac40 dopo conti semestrali : titolo sale del 9% : I conti semestrali in crescita guidano al rialzo Peugeot sul Cac40, dove il titolo della casa automobilistica francese sale di oltre il 9% a 22,37 euro. Psa ha archiviato il primo semestre con un ...

Rally di RomaCapitale – XRace Sport tra le grandi protagoniste della sesta edizione : Rally di RomaCapitale: alla sesta edizione XRace Sport tra le grandi protagoniste La griffe di XRace Sport è stata tra le grandi protagoniste del 6° Rally di RomaCapitale, sesta delle otto prove del Campionato Italiano Rally, valido anche per il Campionato Europeo, corso nel fine settimana appena passato, grazie alle esaltanti prestazioni fornite da Antonio Rusce ed Andrea Dalmazzini. Era l’occasione d’oro di progredire in classifica del ...

New York : Rally per Alcoa : Effervescente il colosso dell'alluminio , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,48%. Lo scenario su base settimanale di Alcoa rileva un allentamento della curva rispetto alla ...

Rally Esperienza e punti al Rally di Roma Capitale per la Mac Racing : ... ma ne siamo onorati, questo weekend ha fatto una gara splendida, anche a lui vanno i miei complimenti!" La classifica della classe R2B valida per la Coppa ACI-Sport CIR al 6Rally di Roma Capitale: ...

Rally di Roma : classifica CIR invariata. Vince De Tommaso : Nel CIR dei colpi di scena, al Rally di Roma Capitale Paolo Andreucci vede sfumare, a tre speciali della fine, punti preziosi per la sua stagione, in una gara in cui nessuno dei big muove la propria classifica. Grande prova nel Campionato Junior per Damiano De Tommaso che centra una vittoria importante, la seconda della […] L'articolo Rally di Roma: classifica CIR invariata. Vince De Tommaso sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Rally “RomaCapitale” : Giandomenico Basso sfiora l’impresa - è secondo assoluto : Il trevigiano Giandomenico Basso è tornato in modo vibrante al via del tricolore rally con una prestazione d’effetto, vicina alla conquista del primo gradino del podio Movisport ad un passo dal successo al 6° Rally RomaCapitale, nel fine settimana appena trascorso. Giandomenico Basso, in coppia per la prima volta con Moira Lucca, su una Skoda Fabia R5, ha “rischiato” di vincere la sesta prova del Campionato Italiano, valida anche per la ...

Rally di Roma Capitale : vincono Lukyanuk e Arnautov : Il 6° Rally di Roma Capitale, gara valida per il CIR e per il FIA European Championship, è stato una gara difficile e dura, presentata alla vigilia come uno scontro ravvicinato tra i big del campionato italiano e quelli dell’europeo, ma sdoppiatasi quasi subito in due corse separate dove le ragioni di classifica delle due […] L'articolo Rally di Roma Capitale: vincono Lukyanuk e Arnautov sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...