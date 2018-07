USA | la corsa del poliziotto eroe | ecco come l’agente salva il potenziale suicida dal

Rinviato a giudizio un allevatore di ChiUSA per il grande incendio ai Marenchi la scorsa estate : Riceviamo dal Gruppo Carabinieri Forestale Cuneo e pubblichiamo: "Si rende noto l'esito di un'articolata indagine di polizia giudiziaria che si è recentemente conclusa con il rinvio a giudizio del Gip ...

La strada del mito all'ultimo miglio. La corsa negli USA per salvare "Route66" : New York È la strada che più di ogni altra incarna il mito del viaggio on the road: la mitica Route 66, che attraversa gli Stati Uniti per 4mila chilometri da Chicago a Santa Monica, Los Angeles, è ...

USA - è corsa all'acquisto di case a maggio : Volano le vendite di nuove abitazioni in USA a maggio. Nel periodo in esame il dato ha evidenziato un balzo del 6,7% a 689 mila unità rispetto alle 646 mila unità riviste di aprile , 662 mila il dato ...

Milan : in corsa il magnate USA Commisso : MilanO, 23 GIU - Sarebbe Rocco Commisso, il magnate della media company statunitense Mediacom, di origini calabresi, l'investitore che si è fatto avanti per acquistare il Milan attraverso un'offerta ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : corsari Inghilterra - USA e Scozia. Battuti Sudafrica - Canada ed Argentina : Si sono chiusi nella nottata italiana i Test Match internazionali di Rugby della finestra estiva: tre successi esterni nelle ultime sfide in programma. corsari Inghilterra, USA e Scozia, che hanno battuto a domicilio rispettivamente Sudafrica, Canada ed Argentina. Questi confronti daranno gli ultimi assestamenti al ranking internazionale. L‘Inghilterra ha vinto in Sudafrica per 10-25 dilagando nella ripresa, dopo essere andata al riposo in ...

Tempio PaUSAnia. Diego Corsaro morto schiacciato da un trattore : Incidente mortale in un vigneto di Santa Lucia nelle campagne di Tempio Pausania (Sassari). Diego Corsaro è morto schiacciato da un trattore.

SiracUSA - anche gli indagati in corsa per un posto al consiglio comunale : da Gettonopoli al caso delle firme false : Sembra un concorso pubblico e invece sono le elezioni comunali a Siracusa. Dove si sono presentati 670 candidati, distribuiti in 19 liste a sostegno di 7 aspiranti sindaci. Solamente 32 di loro potranno sedersi in consiglio comunale. In pratica un candidato ogni 140 elettori, visto che in città sono meno di centomila gli aventi diritto. E nel 2013 l’affluenza è stata inferiore al 50%. Negli ultimi anni la città di Siracusa è finita sotto i ...

USA in corsa - ora la Fed ha mani libere : 'Con il dollaro forte, l'economia Usa importa deflazione e potrebbero ridurre la probabilità del quarto rialzo entro fine anno' conclude Longo.

USA : corsa al lancio del 5G - ma paura che le torri di trasmissioni causino il cancro : L’industria wireless e’ in corsa per lanciare il nuovo servizio 5G: la nuova rete dovrebbe essere 100 volte piu’ veloce di quella attuale, ma richiede che le torri per la trasmissione siano piu’ vicine agli utenti rispetto a prima. Le aziende wireless negli Usa – secondo quanto riporta Cbs News – dovranno installare circa 300 mila nuove antenne, piu’ o meno lo stesso numero delle torri costruite negli ...

RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES : LA CORSA AL TITOLO INIZIA DALLA PORTA DELL'INFERNO IN TEXAS - USA - : ... voglio mantenere al massimo le mie performance per rimanere nella Top 3, dimostrando che posso competere ad altissimi livelli, alla pari con i più grandi campioni di questo sport." La WORLD SERIES ...

Giro d'Italia - a Roma corsa ridotta a caUSA delle buche - : Il giudice di corsa ha deciso di accorciare il percorso dell'ultima tappa dopo le proteste dei ciclisti per le condizioni del manto stradale