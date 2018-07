Uomini e Donne | Nilufar Addati | L' esperienza in tv mi ha insegnato tante cose ma ho

Uomini e Donne : hackerato il profilo di Raffaella Mennoia : Uomini e Donne, Raffaella Mennoia vittima degli hacker: eliminato e rubato il profilo Instagram dell’autrice TV Questo non è sicuramente un buongiorno per Raffaella Mennoia, storica autrice del programma Uomini e Donne e personaggio molto attivo sui social. Alla collaboratrice di Maria De Filippi, infatti, pare sia stato hackerato il profilo Instagram. A riportare la […] L'articolo Uomini e Donne: hackerato il profilo di Raffaella ...

Gemma Galgani chiude definitivamente con Giorgio Manetti e non lo rivuole a Uomini e donne : Per Gemma Galgani, la dama di Uomini e donne trono over, è giunto definitivamente il momento di voltare pagina e di chiudere la sua relazione con Giorgio Manetti, il cavaliere toscano che le ha fatto perdere la testa. Chi ha seguito l'ultima edizione del dating show di Maria De Filippi sa bene che la Galgani ha provato a ricucire il rapporto con il 'gabbiano' toscano ma i suoi sforzi sono stati inutili, dato che George ha scelto definitivamente ...

Uomini e donne - Nilufar Addati : "Giordano Mazzocchi senza dubbio l'uomo che stavo cercando" : Prosegue la storia d'amore tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia nata nello studio di Uomini e donne qualche mese fa. Dopo le polemiche post-scelta, con ammissione di colpa da parte della tronista del programma di Canale 5, ora per la coppia sembra esserci spazio solo per felicità e passione. Rispondendo alle domande inviatele via Instagram Story, Nilufar ha spiegato perché inizialmente non si è sentita coinvolta in toto ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti torna in studio? La decisione del cavaliere è ormai presa (Trono Over): Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti pronto a tornare? I rumors continuano ma lui sembra essere ormai deciso all'addio per nuove occasioni...

Uomini e Donne/ Tara Gabrieletto sbotta sul web: "Un figlio con Cristian? Non mette becco!" (Trono Classico): Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Tara Gabrieletto sbotta sui social e risponde alle domande sulla maternità: "Un figlio con Cristian Gallella? Ecco..."

Grande Fratello Vip 2018 / Quattro nomi da Uomini e Donne - due attrici e un ritorno inaspettato nel cast: Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: dai settimanali Chi e Nuovo Tv ecco i papabili nomi di questa terza edizione. Da Giorgio Manetti a Sara Tommasi

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Lei: "Innamorata ma gelosa. Sogno di diventare mamma" (Uomini e Donne): Nilufar Addati risponde alle domande sulla storia con Giordano Mazzocchi su Instagram. L'ex di Uomini e Donne ammette: "Sono gelosissima di lui, Sogno di diventare mamma"

Prima a Uomini e Donne poi a Temptation Island - sempre con Ida. Ma ecco che fa nella vita Riccardo : Riccardo Guarnieri e Ida Platano erano gli unici ‘famosi’ in quest’ultima edizione di Temptation Island. Insieme da soli 7 mesi, contro gli anni e anni di rapporto delle altre coppia, i due si sono fatti conoscere l’inverno scorso al trono over di Uomini e Donne. Sono già usciti dal programma estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. E insieme. Non era cominciata sotto una buona stella la loro avventura a ...

Uomini e Donne - Federico zittisce la male lingue : tra lui e Clarissa è vero amore : Uomini e Donne, Federico Gregucci mette a tacere le male lingue: con Clarissa Marchese è vero amore Federico Gregucci e Clarissa Marchese continuano a mostrarsi sempre più innamorati sui social. Questo, però, non impedisce certo alle male lingue di esprimere la propria opinione o di lasciare commenti al veleno sotto i loro post su Instagram. […] L'articolo Uomini e Donne, Federico zittisce la male lingue: tra lui e Clarissa è vero amore ...

Uomini e Donne/ Giorgio non sarà in trasmissione? Intanto Sossio potrebbe… (Trono Over): Uomini e Donne anticipazioni: Marco Firpo tornerà in trasmissione a settembre? In attesa di scoprirlo, il pubblico applaude la generosità del cavaliere.

Nella moschea di Firenze Uomini e donne potranno pregare insieme : Nella moschea di Firenze uomini e donne potranno pregare insieme Ad affermarlo è l'imam del capoluogo toscano, Izzeddin Elzir. "Ai tempi di Maometto non c'era divisione". Al momento l'unica esperienza simile in Italia è quella di Trino, in provincia di Vercelli Parole chiave: ...

Uomini e Donne - Francesca Del Taglia : "Zeno? Nome particolare che piace a me e ad Eugenio" : Francesca Del Taglia, ex protagonista di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha risposto alle curiosità dei tanti fan su Instagram Stories, sulla seconda gravidanza. In particolare, sulla scelta del Nome Zeno, condivisa assieme al compagno Eugenio Colombo: Zeno è un Nome che piace a me e al padre del bambino, credo che debba piacere a noi e non a voi. Ognuno può dare il suo giudizio, purché costruttivo, però le offese e scrivere ‘povero ...